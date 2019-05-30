Третья амнистия: почему капиталы не вернутся в Россию

С 1 июня вступил в силу третий пакет законов о продлении процедуры «амнистии капиталов», которая дает возможность российским бизнесменам вернуть ранее выведенные из страны средства на родину.

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Амнистия будет проводиться по 29 февраля 2020 года.

Нынешняя амнистия капитала уже третья по счету. Добровольное декларирование физическими лицами активов и счетов в банках уже проходила в России и состояла из двух этапов.

Первый этап начался 1 июля 2015 года и закончился 30 июня 2016 года, второй проходил с 1 марта 2018 года по 28 февраля 2019 года.

В эти периоды физические лица — граждане России имели право предоставить в налоговый орган по месту своей регистрации в России или напрямую в Федеральную налоговую службу специальную декларацию, содержащую сведения о своем имуществе, контролируемых иностранных компаниях, счетах в банках за пределами РФ.

Суть амнистии заключается в том, что гражданин должен был сообщить государству о своих зарубежных доходах и активах, а государство взамен обязалось не спрашивает его об источнике средств приобретения этих активов.

Также те, кто декларирует свои активы, были освобождены от налоговой, административной и уголовной ответственности, так как вывод средств за рубеж зачастую сопровождался нарушениями в валютном и налоговом законодательстве России.

Итоги двух этапов программы «амнистия капитала» оценить сложно, потому что президент и правительство не объявляют ни плановых цифр, сколько денег должно вернуться в Россию, ни фактических — о том, сколько же в итоге пришло.

«По программе «амнистия капитала 2.0», которая была проведена в 2018–2019 годах, вернуться в страну могло до $15 млрд. Вторая программа по оценкам экспертов должна была оказаться более удачной», — говорит ведущий аналитик компании Forex Optimum Иван Капустянский.

Приток валюты на счета российских банков накануне второго этапа амнистии — 1 марта 2018 года — зафиксировал Банк России. Так, за январь 2018 года остатки на счетах банков выросли почти на 600 млрд руб. — с 5,74 трлн руб. до 6,32 трлн руб.

Всплеску активности инвесторов способствовало то, что в январе 2018 года Министерство финансов США представило в Конгресс так называемый «Кремлевский доклад». В нем были перечислены имена приближенных к Владимиру Путину российских чиновников и бизнесменов. Всего в список попали 210 физлиц — 114 чиновников и 96 бизнесменов. Предполагалось, что фигурантам списка могут ограничить возможность работы с европейскими и американскими банками. Видимо, возврат этих денег в России и увидел ЦБ.

Теперь президент Путин продлил программу «амнистия капитала». Безусловно, возврат денег в страну продолжится, однако есть вероятность, что результаты этого этапа будут хуже, чем в предыдущиз, считает Иван Капустянский.

По его мнению, те, кто хотел вернуть средства в Россию, их уже вернул в период обострения конфронтации с Западом, то есть как раз после публикации «Кремлевского доклада», а те, кто не хотел их возвращать, — тот адаптировался к новым условиям.

Однако ситуация может измениться в том случае, если со стороны западных стран снова усилятся «гонения» на российский капитал и при этом правительство РФ докажет, что хранить деньги в России безопасно, считает эксперт.

А вот то,

что хранить эти капиталы в России безопасно, страна как раз и не доказала,

полагает руководитель аналитического департамента «Международного финансового центра» Роман Блинов.

По его мнению, одно из основных правил для тех, кто эти деньги нажил и держит их за пределами страны, — так и продолжать их держать подальше от России. Ведь если эти средства вернутся, то их может изъять прокуратура, Следственный комитет или еще какое-нибудь ведомство. И в результате можно лишиться и капиталов, а с ними — и бизнеса, приносящего эти капиталы.

«Так что вывод капитала за пределы страны — это средство обезопасить себя, свой бизнес и, естественно, перепрятать их от всех, имеющих на него свои притязания», — говорит Блинов.

В свое время российские средства, ушедшие из страны, их владельцы активно вкладывали в российские еврооблигации. Так, зачастую за покупателями бумаг на международном рынке стоят так называемые квази-иностранцы, напоминает генеральный директор УК «Ронин-Траст» Сергей Стукалов.

Он считает, что если в ходе третьей волны амнистии капиталы вернутся в Россию, то это будет заметно не по росту активов на счетах в банках, так как капиталы не любят лежать мертвым грузом, а по оживлению активности на российском фондовом рынке.

«Если с 1 июня этого года по 29 февраля 20020 года индексы российского рынка будут расти, то можно будет говорить, что часть средств вернулась в Россию»,

— отмечает Стукалов.

Правда, он добавляет, что его оценка будет справедлива лишь в том случае, если против России не будут введены новые санкции, что будет способствовать увеличению оттока капитала из России, и вообще вся мировая экономика не скатится в рецессию.

«На фоне глобальных экономических проблем, если они произойдут, вряд ли капиталы вернутся на родину», — резюмирует эксперт.

Ни о каком массовом возврате капиталов в Россию речи не идет, считает Нарек Авакян, начальник отдела инвестидей «БКС Брокер». Чтобы бизнес возвращал в страну деньги, нужна не амнистия, а соответствующая институциональная среда.

«Впрочем, некоторые бизнесмены все же задумаются о возврате денег на Родину — например, для новых инвест-проектов или для крупных покупок. Я думаю, можно рассчитывать на возврат 700-800 млрд. рублей – сумма на самом деле небольшая с учетом оценки общих активов российских бизнесменов в оффшорных структурах (по разным оценкам 6-10 трлн рублей)», — резюмирует эксперт.