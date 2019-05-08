Навязывают свой газ: Москва ответила Помпео по СП-2

Руководитель Госдепартамента США Майк Помпео в ходе своей лекции в Лондоне призвал не позволить России достроить экспортный газопровод «Северный поток – 2», передает ТАСС.

«Россия хочет иметь Nord Stream 2 для того, чтобы использовать энергию как рычаг давления на Европу. Мы не должны позволить ей продолжить [реализацию проекта]», — подчеркнул дипломат.

В ответ на это первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских указал, что инициатива Помпео является попыткой навязать Европе «свой дорогой газ», передает ФАН. При этом он обратил внимание на то, что это уже «сто десятое заявление» Штатов в подобной тональности.

«Все понимают, что это консорциум компаний различных стран, которые строят трубопроводную систему для жителей и промышленности Европы. Уже стало ясно, что заявления США не экономические, а политические. Высказывания Помпео и других представителей американского политического истеблишмента направлены только на то, чтобы навязать свой дорогой газ Европе»», — отметил российский депутат.

Парламентарий также пояснил, что подобные заявления не повлияют на сроки реализации проекта «Северного потока — 2».

Чуть ранее немецкое издание Suddeutsche Zeitung писало, что дружба между Вашингтоном и Берлином «разбита вдребезги», свидетельством чему является отмена визита Майка Помпео в Германию.

Именно СП-2 собирался обсуждать с канцлером Меркель госсекретарь Помпео.

Вашингтону проект может помешать выйти на рынок Европы со своим сжиженным природным газом.

Ранее американский посол в ФРГ Ричард Гренелл пригрозил немецким компаниям, которые принимают участие в строительстве «Северного потока — 2» новыми санкциями.

По словам дипломата, реализация проекта делает Европу более зависимой от российской стороны. Также он назвал роль экс-канцлера Германии Герхарда Шредера при строительстве газопровода «невозможной». Кроме того, Гренелл раскритиковал нерешительность страны в отношении России.

Со своей стороны канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что Вена поддерживает строительство газопровода «Северный поток — 2».

«Мы положительно относимся к этому проекту, потому что Австрия в нем участвует», — сказал австрийский политик.

По его словам, его страна с пониманием относится к наличию разных точек зрения. Он также добавил, что противоположные мнения политиков в Брюсселе «не разделяет» Европу.

Комиссар ЕС по энергетике Мигель Ариас Канете сказал, что увеличение импорта газа из США имеет смысл.

«Диверсификация важна не только для безопасности поставок, но и для конкуренции», — сказал комиссар, отметив при этом снижение зависимости европейских потребителей газа от России.

Председатель Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр в интервью агентству DPA заявила о поддержке проекта «Северный поток — 2».

«Северный поток — 2» — проект газопровода из России в Германию, который прокладывают по дну Балтийского моря, общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Он пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны стран, расположенных вдоль берегов Балтийского моря, — России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Проект реализует компания Nord Stream 2 AG, единственным акционером которой является «Газпром». Европейские партнеры — Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — обязались профинансировать «Северный поток — 2» суммарно на 50%. Стоимость проекта оценивается в €9,5 млрд.

Его запуск в эксплуатацию запланирован на 2019 год, однако в «Газпроме» в последнее время допускают перенос срока сдачи газопровода из-за позиции Дании. Королевство не выдает разрешение на строительство СП-2 по своей территории.

В Копенгагене утверждают, что «Северный поток — 2» угрожает суверенитету страны и ее экологии и увеличит зависимость Европы от России, передает НСН.

Глава МИД России Сергей Лавров назвал бесцеремонным вмешательство США в процессы, связанные с СП-2. В частности, он отметил регулярные публичные заявления посла США в Берлине, который требует от германского правительства изменить свою позицию.

«Президент России Владимир Путин в этой связи говорил, что президент США Дональд Трамп преследует интересы американского бизнеса в поставках СПГ в Европу. Российская сторона также неоднократно заявляла, что проект «Северный поток — 2» является абсолютно коммерческим и конкурентным», — сказал дипломат.

Глава российского дипведомства добавил, что действия ряда партнеров по «Северному потоку — 2» вызывают серьезное беспокойство.