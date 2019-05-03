Война с Москвой: глава «Нафтогаза» рассказал про газ из США

Председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев сообщил, что Киев и Вашингтон близки к заключению контракта о поставках на Украину газа из США, передает ФАН.

Этот вопрос Коболев обсуждал в ходе своего визита в Вашингтон. По словам топ-менеджера, в этот раз стороны подошли к вопросу поставок газа из США «очень близко», и «заинтересованность есть с обеих сторон».

«Я надеюсь, что в ближайшее время эта заинтересованность трансформируется в конкретные потоки газа», — указал Коболев.

Украинская и американская стороны также обсуждали совместное противодействие реализации строительства российского экспортного газопровода «Северный поток — 2».

Помимо этого Коболев заявил, Россия намерена развязать новую газовую войну с Украиной. По его словам, Россия намерена создать газовый кризис на Украине в начале 2020 года.

«Их цель — создать искусственный кризис после 2019 года, начиная с первого января. Кризис, о котором говорю, который может иметь место в январе 2020-го года, можно назвать газовой войной. И я считаю, что ее вероятность очень высока», — заявил глава «Нафтогаза».

Он предупредил, что Киеву необходимо подготовиться к этой «войне».

В конце прошлого месяца

президент России Владимир Путин назвал одним из главных вопросов, которые стоят на повестке дня России и Украины, транзитный договор между «Газпромом» и «Нафтогазом».

Действующее соглашение истекает 31 декабря 2019 года, а все попытки сторон договориться о параметрах нового пока не приводят к конкретным результатам, передает НСН.

«А если транзита не будет? Вы понимаете, что тогда не будет реверса. Ведь реверс, он же виртуальный. Наш газ, который идет в Западную Европу — газовая труба с советских времен, как устроена? От транзитной газовой трубы идут ответвления на всю Украину. Это абсолютно известные для профессионалов вещи, публика только может это не понимает», — уточнил Путин на пресс-конференции в Пекине.

Украина уже более трех лет официально не покупает газ у «Газпрома». В качестве главного источника голубого топлива в Киеве называли поставки газа из Восточной Европы в реверсном режиме. Экс-премьер, глава оппозиционного объединения «Батьковщина» Юлия Тимошенко критиковала действующие власти за такую схему, отмечая, что они покупают с накруткой тот же российский газ через коррупционные схемы.

«Но это чушь, это бред, это обман. Никакого реверса реального нет! Это же невозможно, утром пускать газ по трубе транзитом в Европу, а по ночам переворачивать в реверсный режим. Это технологически невозможно просто. Идет газ в Европу, ответвления от транзитных газовых труб идут на всю территорию Украины. Газ берется в обычном режиме. Потом по бумагам пишется, что это реверс», — заявил российский лидер.

Кроме того, продолжил президент России, за этот газ Украина платит вдвое дороже, чем могла бы.

«Они валяют дурака. Занимаются какими-то политическими дрязгами вместо того, чтобы подумать о рядовом гражданине Украины, который живет текущими заботами и вынужден платить непомерную цену за все эти политические фокусы», — посетовал Путин.

В свою очередь,

замглавы Еврокомиссии Марош Шефчович заявил, что вскоре может состояться трехсторонняя встреча по газу представителей России и Украины.

По словам Шефчовича, ЕК намерена провести встречу с министрами этих стран. Предполагается, что встреча пройдет «в ближайшие недели» в Брюсселе.

Премьер Украины Владимир Гройсман заявил, что «Нафтогазу» следует искать дешевый газ по всему миру. По его словам, это необходимо для снижения финансовой нагрузки на население Украины. Он также добавил, что «Нафтогаз» должен работать на Украину и увеличивать добычу газа. Глава кабмина подчеркнул, что поставил «жесткое требование» перед компанией.

Ранее сообщалось, что очередной раунд российско-украинских переговоров по газу может пройти в мае. О том, что планы провести их именно в это время сохраняются, недавно говорил министр энергетики РФ Александр Новак.

Два предыдущих раунда в таком формате состоялись летом 2018 года и в январе 2019 года. Пока стороны только обозначили свои позиции, однако готовности идти на уступки ни Москва, ни Киев не проявляли.