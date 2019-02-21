«Европе это выгодно»: в Киеве нашли виноватого в кризисе

В Киеве обвинили Запад в получении выгоды от событий, происходящих на Украине. Один из кандидатов в президенты страны, депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что ЕС выигрывает от ухудшения ситуации в его стране.

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«Европейцев устраивает и конфликт, который происходит на Украине, и коррупция, которая выживает людей за пределы нашего государства», — заявил он в эфире телеканала «Наш».

По его словам,

около шести миллионов украинцев живут и работают в странах Европы. Там же они платят пенсионные взносы, то есть они не собираются возвращаться.

По данным Национальной государственной службы статистики Украины, население страны за 2018 год сократилось на 233,2 тыс. человек.

Именно под давлением Запада Киев принял различные законопроекты, наносящие серьезный вред Украине. Например, отметил политик, снятие моратория на вывоз леса-кругляка, а также упрощение въезда украинцев в Европу.

Раскритиковал Мураев и персонально главу Евросовета Дональда Туска.

«Туск рассказал, что во время избирательной кампании нужно прекратить внутренний конфликт, потому что его будут использовать соседи, особенно политические оппоненты внутри Евросоюза», — сказал кандидат в президенты Украины. Таким образом, уверен Мураев, Туск дал понять, что не все страны ЕС поддерживают политику Киева.

При этом он похвалил экс-главу Украины Виктора Януковича, назвав его единственным политиком, действительно сблизившим страну с Европой.

Мураев неоднократно уже критиковал политику действующих властей в Киеве. «Мы превратимся в Прибалтику. Не хочу сейчас прибалтов ранить, но по сути это страна угрюмых пенсионеров», — сказал он.

Политик также призвал пересмотреть условия действующего договора об ассоциации с ЕС, так как в нынешнем виде документ, по мнению парламентария, не соответствует интересам Украины.

«Нам нужно, наоборот, отказываться от договора об ассоциации [с ЕС] или пересмотреть. Конечно, надо попытаться пересмотреть его в нашу пользу», — заявил он.

Из всех кандидатов в президенты фигура Евгения Мураева интересна тем, что его риторика касательно членства Украины в НАТО отличается от остальных. Он, например, считает, что Киеву следует вернуть внеблоковой статус государства.

«Украина должна стать внеблоковым нейтральным государством, чтобы мир знал, что мы не есть зона для распространения НАТО или ОДКБ. И это надо решать на референдуме», — говорил он.

В адрес своего политического оппонента, действующего президента Украины Петра Порошенко Мураев, ожидаемо, высказывался не очень лестно.

По его словам, победа Порошенко на новых президентских выборах может закончиться тем, что «страну растащат как лоскутное одеяло».

«Девять миллионов работоспособного населения проголосовала ногами, экономика в глубоком пике, мы поссорились со всеми соседями. Еще пять лет такого правления и страну растащат как лоскутное одеяло»,

— добавил он.

Сам же Петр Порошенко утверждает, что на низкий уровень благосостояния граждан повлияло то, что Россия якобы «в один миг» закрыла рынки для украинских товаров.

«Представьте себе, как в один день США закрывают рынки для товаров из Канады, как бы упала канадская экономика», — сказал Порошенко в эфире ICTV.

Однако украинские власти, по его словам, нашли выход в виде зоны свободной торговли. В результате этого украинские товары вышли на рынок ЕС, подчеркивает президент Украины.

Стоит напомнить, что эмбарго и ограничения на сотрудничество и ввоз ряда товаров были взаимными с обеих сторон. И Киев не перестает вводить новые санкции в отношении Москвы.

Но даже несмотря на это Россия остается главным торговым партнером Украины.

После введения взаимных ограничений в 2014 году товарооборот между Россией и Украиной обвалился, но начал постепенно восстанавливаться с 2017 года. По данным Федеральной таможенной службы РФ, товарооборот между двух стран в 2017 году вырос на 25,6% — до $12,9 млрд.

По данным РАНХиГС, в 2018 году Украина и Россия продолжили наращивать объемы торговли.

«Украина сохранила третье место среди стран СНГ по объемам товарооборота с Россией, став при этом вторым по величине импортером», — отмечается в мониторинге.

Киев нарастил долю в товарообороте России за счет увеличения импорта товаров в РФ на 15,6%.