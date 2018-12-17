Чистый бизнес: профессиональная уборка как тренд

Чистота - залог здоровья^^^

Уборка может показаться элементарным делом, с которым под силу справиться каждому – ведь все умеют мыть полы, протирать пыль и следить за порядком (или, по крайней мере, думают, что умеют). Но крупные организации, и не в последнюю очередь – медицинские учреждения, предпочитают делегировать заботы о поддержании чистоты профессионалам. Поэтому и клининговых компаний становится все больше. Одну из них 6 лет назад создали Кирилл Литвицкий и его бизнес-партнер.

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Выпускник Первого московского государственного медицинского университета имени Сеченова Литвицкий, разумеется, не всегда мечтал профессионально заниматься уборкой.

«После окончания университета я попал в правительство Москвы, потом начал заниматься бизнесом и решил связать с этим свою жизнь. Шесть лет назад я работал у другого человека, который занимался крупным бизнесом – у компании было много направлений, но все жилищно-коммунального характера. В частности, появилось клининговое направление, которое на тот момент было совершенно новым», — вспоминает заместитель генерального директора «Чистерры».

Кирилл Литвицкий и Владислав Заруденский, возглавивший компанию, решили создать собственный клининговый бизнес. Первым клиентом стала клиническая лаборатория в университете имени Сеченова.

«Я сам оканчивал этот вуз, поэтому данное направление мне было близко, и мы решили попробовать свои силы в медицинском сегменте. Такие объекты требуют специфической уборки, потому что там действуют свои нормы, отличные от организаций другого профиля. В медицинских учреждениях свой порядок и время уборки, кроме того, там происходит стерилизация через лампы, и чистота должна быть абсолютной», — рассказывает бизнесмен.

Сотрудничество с университетом продолжается до сих пор – сейчас компания «Чистерра» убирает и клинический, и учебный корпуса вуза. Есть среди клиентов компании сегодня и библиотеки, и государственные учреждения, и институты, и организации культуры.

Шик, блеск, чистота

Кирилл Литвицкий говорит, что сейчас наметился тренд по переводу всех услуг на аутсорсинг, и клининг – одна из них.

«Вместо того, чтобы уборкой занимались сотрудники, которые по должностным обязанностям не должны этого делать, многие организации предпочитают привлекать профессиональных работников сторонних структур. Поэтому мы и открыли компанию «Чистерра». Каждый должен делать свою работу, и когда задействуются собственные сотрудники – медсестры, гардеробщицы и так далее, которым не положено заниматься уборкой, результат получается далеким от идеала. Особенно важно это в больницах, где все должно делаться по определенной технологии, с правильным применением чистящих средств и знанием других нюансов», — отмечает он.

Этот тренд позволил «Чистерре» вырасти от маленького предприятия, поддерживающего в чистоте лабораторию, до компании cо 120 сотрудниками. Они обслуживают помещения общей площадью около 700 000 кв.м. и намерены развиваться дальше, осваивая новые виды услуг.

«В перспективе мы надеемся расширить компанию и предоставлять более широкий спектр услуг, чтобы это была уже полная эксплуатация здания – не только клининг, но, может быть, и кейтеринг, и содержание автопарка, и работа с инженерными системами. Это намного более интересная, комплексная задача. Таковы наши планы на 2019 год. Также мы хотим попробовать направление капитального ремонта фасадов зданий – соответствующая лицензия уже есть, просто этим нужно заниматься. Еще одна интересная задача – проектирование зданий, возможно, мы и в этой области попробуем свои силы», — делится планами Кирилл Литвицкий.

Для развития бизнеса компания «Чистерра» намерена воспользоваться помощью портала бизнес-навигатора МСП, разработанного Корпорацией МСП для предпринимателей.

«Мы планируем с помощью этого ресурса привлечь дополнительные средства, потому что на какие-то вещи собственных денег не хватает. Очень важно, что в части кредитования корпорация МСП также выступает поручителем. Для малого бизнеса есть кредитные предложения от многих крупных банков, но с Корпорацией МСП работать намного удобнее, потому что они могут поручиться за нас, да и итоговый процент по кредиту будет меньше. С их помощью намного проще открыть стартап, причем в любой области, от клининга до организации мероприятий, и затем продолжать его развитие даже в текущих экономических условиях, которые не назовешь простыми», — говорит замглавы компании.

По его словам, бизнес-навигатор МСП — очень полезный ресурс: например, там можно узнать о конкурентах, , проанализировать спрос на услуги, проверить контрагентов, найти актуальные данные о закупках крупнейших заказчиков и так далее.

Бизнес на чистоте

Основные клиенты компании «Чистерра» — государственные структуры и организации, поэтому сейчас бизнесмены активно готовятся участию в новых тендерах. У активной работы в рамках госзаказа есть несколько причин.

«С одной стороны, работа в рамках государственного контракта выстраивается намного понятнее, с другой стороны – такова ситуация на рынке. Когда застройщик строит здание, например, торговый или офисный центр, как правило, создается своя управляющая компания, которая и обслуживает эту недвижимость. Она полностью занимается эксплуатацией здания, клинингом, инженерными системами и так далее. Мы тоже планируем развиться до управляющей компании, занимающейся, в том числе, коммерческой недвижимостью, но этот рынок более закрытый, чем государственные структуры», — говорит бизнесмен.

В последние годы конкуренция между клининговыми компаниями существенно усилилась, в основном из-за резкого увеличения их числа, но Кирилл Литвицкий не слишком боится конкурентов.

«Сейчас клининговых компаний уже очень много, и они жестко конкурируют между собой, но есть одна особенность – многие предприниматели заходят на рынок, не задумываясь о качестве предоставляемых услуг. В результате маленькие компании не выдерживают конкуренции и закрываются, либо объединяются с другими игроками рынка, и эффект от этого не всегда положительный», — рассказывает предприниматель.

По его словам, для запуска подобного бизнеса необходим капитал в 3-4 млн рублей, правда, дальше затраты будут только расти.

«Нужно учитывать, что сотрудникам необходимо каждый месяц платить зарплату, и зарплатный фонд будет составлять 3-5 млн рублей. Мы с партнером начали где-то с 1,5 – 2 млн рублей, и первоначально тратились только на самое основное, а именно зарплаты сотрудникам, бухгалтерию и юридическую часть. По мере развития штат сотрудников постепенно увеличивался, следовательно, росло и количество объектов, которые мы были в состоянии обслуживать», — поясняет Литвицкий.

Предприниматель и его партнер начинали бизнес за счет собственных средств, не привлекая никаких кредитов и займов, но такой вариант предполагает постепенное и не слишком быстрое развитие.

«Для начала мы заключили короткий контракт на несколько месяцев, потом нам дали еще один объект, и так полгода мы показывали, на что способны, заключая один за другим короткие договоры на государственных объектах. Потом мы стали готовиться к годовому контракту и постепенно разрастаться, вкладывая в бизнес полученные оборотные средства, чтобы деньги делали деньги. Такой медленный вариант развития тоже возможен, но вот для какого-то крупного качественного скачка есть смысл привлекать заемные средства, и в этом как раз могут помочь Корпорация МСП и бизнес-навигатор», — резюмирует он.