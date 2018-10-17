Медведев: США развязали торговую войну против России

США втянули Россию в торговую войну, наложив санкции против банковского сектора РФ, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в интервью телеканалу Euronews.

«Санкции в отношении банковского сектора — это действительно объявление торговой войны, это наиболее тяжелые санкции», – подчеркнул премьер. Однако Россия все равно сможет преодолеть подобное испытание.

Медведев подчеркнул, что у кабмина нет сомнений в том, что российская экономика способна адаптироваться к давлению любого характера.

«Это [торговая война] разрушает международный порядок, в том числе <...> экономический», – добавил премьер, указав на то, что санкции вводятся, «чтобы убрать Россию из числа мощных конкурентов на международном поле».

Российская и американская экономики, по словам Медведева, «незначительно взаимововлечены» друг в друга, и торговый оборот между РФ и США невелик. Однако из-за санкций страдает европейский бизнес – с Европой у России «огромный» торговый оборот, подчеркнул премьер.

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Получается, продолжал он, за санкции расплачивается население Евросоюза – с которым у России к тому же не самые лучшие отношения. Однако и виноват в этом Брюссель, принявший «скоропалительные решения» о санкциях против России.

«Европа потеряла рабочие места. Потеряла прибыль. Потеряла уверенность», – убежден глава правительства.

Напомним, в начале лета президент России Владимир Путин подписал закон о контрсанкциях.

Документ был опубликован на официальном портале правовой информации. Его полное название — «О мерах воздействия на недружественные действия США и иных иностранных государств». Фактически, этот закон — зеркальный ответ на американский CAATSA, Акт о противостоянии противникам Америки посредством санкций; Countering America's Adversaries Through Sanctions Act — федеральный закон США, налагающий дополнительные санкции на Иран, КНДР и Россию.

Российский закон, в частности, позволяет правительству вводить запрет или ограничения на ввоз продукции и сырья. При этом они не должны применяться в отношении жизненно необходимых товаров, аналоги которых не производятся в России и других странах, а также в отношении товаров, которые граждане ввозят для личного пользования. Кроме того, документ допускает прекращение или приостановку международного сотрудничества, участия в госзакупках и сделках по приватизации.

Еще в апреле спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин предложил ввести запрет на имплементацию американских санкций на территории России. Председатель ГД также не исключил введение уголовного преследования за нарушение такого запрета и исполнение санкций против РФ. По словам Володина, «в России мы должны жить по российским законам».

В конце июня 2018 года премьер Медведев в ходе совещания по вопросам международной торговли заявил, что Россия продлит ответные ограничительные меры в отношении США и стран ЕС на 2019 год, а также примет ответные меры против пошлин США на сталь и алюминий.

Санкции в отношении РФ были введены Евросоюзом и США в марте 2014 года, после воссоединения Крыма и России по итогам референдума. Запад отказался признавать результаты плебисцита, и ввел санкции, требуя вернуть Крым Украине. В ответ Россия запретила ввоз ряда товаров из стран ЕС и США. 18 июня Евросоюз продлил санкции в отношении России из-за Крыма и Севастополя еще на год — до 23 июня 2019 года.

Президент России Владимир Путин заявил спустя два дня после публикации российского закона, что санкции наносят вред мировой экономике, что понимает все большее число стран, и рано или поздно с улучшением отношений РФ и США ограничения будут сниматься.

«Наличие каких-то ограничений и санкций нас не удивляет, нас это не пугает и никогда не заставит нас отказаться от самостоятельного, суверенного пути развития», — сказал Путин в интервью China Media Group.

По словам главы российского государства, он исходит из того, что здравый смысл восторжествует и что все незаконные ограничения, вредные для развития мировой экономики, будут постепенно сниматься. В результате наша страна нормализует отношения со всеми партнерами, в том числе и с Соединенными Штатами.