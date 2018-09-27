Пачки резаной бумаги: как санкции повлияли на банки

Санкции Запада против России – установлены не на годы, а на десятилетия. Как поправка к закону о торговле США, предложенная конгрессменами Джексоном и Вэником и введенная в 1974 году против СССР, которая была отменена только спустя 38 лет. С такого пассажа началось в четверг заседание Клуба банковских аналитиков и макроэкономистов при НИУ ВШЭ. Члены клуба сосредоточились на обсуждении проблемы влияния санкций на банковский сектор России и на экономику в целом.

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Отключение простых россиян

По мнению члена клуба Максима Осадчего, Россия вынуждена всерьез отнестись к санкциям, и кое-что уже сделано в этом направлении. Например, происходит переориентация бизнеса с Запада на Китай, выпущено уже 43 млн банковских карт «Мир» — на замену MasterCard и Visa, ЦБ РФ сокращает инвестиции в американские казначейские бумаги и запасает наличные доллары.

В этой связи Осадчий пересказал слухи с финансового рынка: якобы власти заготовили 5-6 вагонов долларов налички, если мерить стодолларовыми купюрами. Доллары приготовлены на случай, если население при очередной волне санкций побежит в обменники или начнет резко забирать валютные вклады.

При этом российские банки на фоне угрозы новых санкций поступают иначе: ввозят евро, а долларовый поток снижают. «Но этих мер явно недостаточно. Особенно на фоне «адских» санкций США, угрожающих отключением России от расчетов в долларах через глобальную систему SWIFT», — сказал Осадчий.

Эксперт предостерег от попыток заменить расчеты в твердой валюте на национальные валюты. «Нужен ли нам переход к расчетам на «зайчики» и иранские риалы? Зачем нам оставаться с пачками резаной бумаги?», — спросил Осадчий, резко обозначив проблему, которая сейчас действительно на слуху.

Пессимистический уклон в обсуждении темы попытался сбить финансовый аналитик Александр Кудрин. Он считает, что в среднесрочной перспективе «не очень велик риск» отключения банковской системы России от расчетов в долларах.

Законы в США принимаются не быстро. «Средний срок прохождения законов через конгресс – 224 дня», — успокоил Кудрин и выразил надежду, что не все госбанки, если такой закон все-таки примут, попадут под санкции.

Например, крупнейший из российских госбанков не должен попасть под отключение, иначе этот закон будет направлен против обычных россиян, а не против политиков и бизнесменов в окружении российского президента, как это задумывалось, аргументировал Кудрин.

Доминирование госбанков сильнее санкций

Но Кудрин и сам добавил пессимизма. Предположение о том, что санкции обострят конкуренцию в банковском секторе России и кредитование станет гибче лишены оснований.

«Доминирование госбанков останется, так как у частных банков накопилось много проблем», — сказал Кудрин, по всей видимости, намекая на массовый отзыв лицензий у банков.

Единственный реальный риск из-за санкций – это падение доходов от природной ренты. На этом настаивал доцент РАНХиГС Сергей Хестанов. По его наблюдениям, Россию в последние годы теснят с рынка углеводородов. Ключевые конкуренты — США и Евросоюз.

Он обратил внимание коллег на парадоксальную ситуацию, когда Россия вместе со странами ОПЕК+ хочет ограничить добычу нефти ради сиюминутной выгоды. Но эти попытки приведут к тому, что «к концу 2019 года добыча нефти в США вырастет на 2,5 млн баррелей в стуки». Хестанов при этом сослался на прогноз нефтяной компании BP.

Похожая ситуация и с газовым рынком той же Европы, сейчас в основном сориентированный на поставки природного газа из России, все больше становится глобальным и зависимым в большей степени от СПГ и США. Это случится уже к концу 2019 года.

Скептически оценил влияние санкций на банковский сектор и Константин Корищенко, заведующий кафедрой факультета финансового и банковского дела РАНХиГС. На фондировании банков, например, санкции почти не сказались. А те проблемы, которые есть с длинными деньгами возникли не сейчас и не при президенте Трампе, а еще в 2014 году, когда ЦБ отпустил рубль в свободное плавание.

Корищенко считает, что санкции лишь обострили внутриэкономические российские проблемы. Даже рекордный отток капитала — это всего лишь следствие того, что экспортерам стало некому продавать валюту внутри страны и они предпочитают аккумулировать ее на зарубежных счетах, что формально фиксируется, как отток.

План «Б» есть, но о нем никто не знает

Санкции и геополитика все же влияют негативно на банковский сектор. Это признала Елизавета Данилова, директор департамента финансовой стабильности ЦБ РФ. Из-за этого растет волатильность на рынке. Нерезиденты выходят из российских госбумаг – тоже факт. «Но ситуация спокойная и не представляет опасности для финансовой стабильности», — отметила представитель регулятора.

Когда Данилову спросили, а имеет ли ЦБ план «Б» на случай принятия конгрессом «адских санкций» и отключения от расчетов в долларах, представитель ЦБ уклончиво сообщила, что запасные варианты имеются.

«Предположим, для физических лиц, если начнется массовое снятие валютных вкладов, вы запасли наличные доллары. Часть депозитов покроется этими запасами. А что делать с компаниями, имеющими валютные счета?» — спросила банковский аналитик Ольга Беленькая. Но конкретного ответа на вопрос не последовало.

Аккуратнее призвал относиться к проблеме санкций Дмитрий Тимофеев, руководитель недавно созданного в Минфине департамента контроля за внешними ограничениями.

В четверг финансовое ведомство официально сообщило о назначении Тимофеева «временно исполняющим обязанности директора департамента». В компетенцию подразделения со штатом в 35 человек будет входить «межведомственная координация по вопросам разработки и реализации мер по снижению негативного влияния и противодействию ограничительным мерам в финансовой сфере в отношении России и российских компаний». В Минфине считают, что это позволит «централизовать и создать инфраструктуру для оперативного реагирования на любые новые ограничительные меры».

«Экспертное сообщество любит нагонять всякую жуть про санкции. Ради интереса СМИ», — заявил Тимофеев на своем первом выступлении в новом качестве.

Он перечислил меры, которые Минфин предпринимает, чтобы снять зависимость российской экономики от санкций и цен на углеводороды. Санкции и «бюджетное правило», которое сейчас применяется в отношении излишков нефтяных доходов, по выражению Тимофеева, «изолируют нас от внешней зависимости».

По его словам, не стоит слишком опасаться даже введения санкций против российского госдолга. Ввести такого рода ограничения США, конечно, могут. Но Россия может год и более нормально жить, не занимая на внешних рынках, не выпуская новые транши ОФЗ, но имея на бюджетных счетах остатки в 2,5 трлн рублей.

Представителя Минфина спросили, а в какой же валюте все-таки придется хранить накопления на «черный день», на старость, если сейчас нет ничего надежнее доллара и евро? Ответ поразил членов клуба: «Рубль ненадежен в вашей голове. А в моей уже надежен. Не надо смотреть в зеркало заднего вида, когда едешь вперед», — сказал Тимофеев, намекая на инерцию мышления.

Все российские банки столкнулись со снижением прибыли из-за санкций, до 10-15% в среднем, считает аналитик группы исследований и прогнозирования АКРА Василиса Баранова. Влияние санкции на экономику России в целом также нельзя недооценивать.

Причем, не все эффекты от американских санкций против России или Китая возможно просчитать точно, имеются косвенные эффекты. Санкции сдерживают долгосрочный рост.

«А увеличение протекционизма в мировой торговле будет означать снижение спроса на экспорт в России. Из-за этого эффект на темпы роста российской экономики в краткосрочной перспективе может составить минус 2-2,5 п.п.», — считает эксперт АКРА.

Эффект от санкций достигнет пиковых значений к 2020-2021 году, резюмировал Хестанов. Это наложится на цикличность кризисов в экономике. С этим никто из членов клуба спорить не стал.