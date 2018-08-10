Слабый рубль ускорит инфляцию

Виновата Америка

Годовые темпы инфляции в июле составили 2,5% по сравнению с 2,3% месяцем ранее. Как следует из обзора министерства «Картина инфляции», размещенного на официальном сайте, среди факторов, которые повлияли на рост цен, - снижение курса рубля на фоне новостей об очередных антироссийских санкциях США.

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«Влияние данного фактора является ограниченным в силу наблюдаемого в 2017-2018 гг. снижения эффекта переноса валютного курса на инфляцию», - отмечают в ведомстве.

Законопроект об ужесточении санкций в отношении России был внесен в сенат США 2 августа. Предполагаемые изменения предусматривают запрет на покупку американскими резидентами новых выпусков российских долговых бумаг, а также возможное ограничение расчетов в долларах для банков с госучастием. В их числе Сбербанк, ВТБ, ВЭБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, Промсвязьбанк, Банк Москвы.

На фоне этих новостей курс российской валюты упал до минимальных значений с ноября 2016 года. В среду, 8 августа, он остановился на отметке 65,5 рублей к доллару, а также 76,1 рублей по отношению к евро. В пятницу, 10 августа, на доллар на Мосбирже достигал отметки 67,1 руб., евро – 76,9 рублей.

В Банке России повышенную волатильность рубля назвали «естественной реакцией финансового рынка на новости о новых потенциальных санкциях на фоне изменений на глобальных финансовых рынках».

«Такие эпизоды волатильности уже возникали ранее на фоне обсуждения санкционных ограничений и имели временный характер. Поддержку рублю по-прежнему оказывают существенные продажи экспортной валютной выручки», - говорится в сообщении регулятора.

Также ЦБ РФ отмечает, что для ограничения волатильности ежедневный объем покупки иностранной валюты на валютном рынке может корректировать в рамках реализации механизма бюджетного правила. «Банк России имеет достаточно инструментов, чтобы предотвратить угрозы для финансовой стабильности», - подчеркивают специалисты регулятора.

На данный момент условий для коррекции рубля недостаточно, считает инвестиционный стратег «БКС Премьер» Александр Бахтин. «Несмотря на то, что первые эмоции в связи с темой санкций на рынке в целом улеглись и основные распродажи в ОФЗ завершились, на что указывает в частности динамика индекса RGBI, на настроения инвесторов продолжает давить неопределенность относительно того, будут ли приняты новые санкционные ограничения и какие именно», - подчеркивает аналитик.

Кроме того, для рубля появились новые негативные факторы, которые препятствуют восстановлению: прежде всего, это усиление доллара на валютном рынке, которое накануне отправило в нокдаун валюты развивающихся рынков. Индекс доллара США поднялся к отметке 96 п. - это максимальное значение за последний год.

Продукты с риском

Одним из рисков для разгона продовольственной инфляции в Минэке называют снижение урожая зерновых в мире и рост цен на пшеницу на мировых фондовых рынках.

Нынешний сельхозгод (начался в июне 2018 года и продлится до июля 2018 г.) нельзя назвать успешным для АПК. Засухи и проливные дожди в момент сбора зерновых значительно снизили объемы сбора урожая не только в ряде российских регионов, но и в ЕС

Международный совет по зерну (IGC) уже пересмотрел перспективы глобального сбора пшеницы в сторону уменьшения на 16 млн т, до 721 млн т, что является самым низким результатом с сезона 2013-2014. В частности, по России были потенциал сбора зерна был оценен в 103,9 млн т, по пшенице — в 66 млн т.

Ранее Минэкономразвития оценило вклад сельского хозяйства в рост экономики в этом году на уровне нуля. А в своем июльском прогнозе социально-экономического развития страны, ведомство оценило потенциал роста агросектора в этом году на уровне 1,1% против 2,4% в 2017-м.

Пока же, как отмечается в докладе министерства, низкий урожай зерновых в России с учетом рекордно высоких запасов сам по себе рисков не создавал. «Дополнительный вклад в инфляцию со стороны указанного фактора может составить 0,2-0,3 п.п. в текущем году», - подсчитали в Минэкономразвития.

Как отмечается в материалах Банка России, засуха в некоторых регионах не окажет чрезмерного проинфляционного влияния. «Это связано, с одной стороны, с тем, что объем урожая все же ожидается на уровне, близком к среднему за последние пять лет. С другой стороны, высокие запасы зерна от предыдущих урожайных лет будут сдерживать возможный рост цен на продовольствие даже на фоне более низкого урожая 2018 года», — пояснили в Центробанке.

Между тем, ранее директор «Совэкона» Дмитрий Сизов в беседе с «Газетой.Ru» отмечал, что внутренние цены на зерно в РФ будут расти. «Цены уже выше заметно прошлогодних уровней и можно уверенно сказать, что краткосрочно рост продолжится. Примерно 20-30%, может быть, и больше в среднем мы увидим рост внутренних рублевых цен по сравнению с прошлым сезоном», - сказал он.

Между тем, по данным Росстата, инфляция в июле в годовом выражении ускорилась до 2,5% по сравнению с 2,3% в июне. При этом на прошлой неделе - с 31 июля по 6 августа - ведомство зафиксировало рост цен на пшено - на 1%, на 0,3% - на свинину и мясо кур. А на фоне удешевления плодовоовощной продукции недельная инфляция осталась на нулевом уровне.

В среднем стоимость сельхозпродукции снизилась на 2%, на бензин - на 0,1%, фиксирует Росстат.

Кроме того, ускорение годовой инфляции в июле в Минэкономики связали с низкой базой июля 2017 года, что было вызвано смещением графика поступления продукции нового урожая в прошлом году.

При этом в министерстве зафиксировали снижение монетарной инфляции чуть ниже целевого ориентира Банка России: она составила в июле 3,5%. В мае-июне речь шла о 4%. Год к году темпы монетарной инфляции в июле сохранились на уровне предыдущего месяца - 2,9%.

Снижение цен на бензин после майского роста, менее существенный чем в прошлом году рост цен на коммунальные услуги (4,0 % м/м по сравнению с 4,4 % м/м в июле 2017 года) при неизменном нормативном уровне индексации тарифов (4%), а также сезонное снижение стоимости овощей и фруктов оказывают сдерживающее влияние на инфляцию.

По оценке Минэкономразвития России, помесячные темпы роста потребительских цен в августе будут находиться на уровне около нуля. При этом инфляция в годовом выражении увеличится до 2,9-3,1% год к году. В ведомстве это связывают с низкой базой августа прошлого года, когда на потребительском рынке наблюдалась рекордная дефляция (-0,5%). Впрочем, эксперты не исключают, что наряду с падением рублевого курса августовская инфляция может быть выше заданных параметров.