Россия накормит Турцию говядиной

Заместитель председателя правительства РФ Алексей Гордеев в ходе рабочего визита в Тверскую область сообщил о том, что Россия начала поставки мяса говядины в Турцию, передает РИА «Новости».

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«Турция — особый рынок по потреблению мясной продукции. Первые партии говядины поставили на рынок Турции. Уже есть прямые заявки, как с Турции, так и с многих стран Ближнего Востока, связанные с поставками говядины. Мы еще надеемся, что откроется китайский рынок для нас, перспективы есть», — пояснил вице-премьер.

Он добавил, что у России есть также большие перспективы по экспорту мяса птицы, однако этому иногда мешают административные барьеры.

«Вопрос, собственно говоря, только один — чтобы мы могли пробить административные барьеры, которыми пользуются многие страны и правительства. Думаю, что это вопрос, решение которого лежит как раз на правительстве, на Минсельхозе. И, надеюсь, в ходе переговоров нам удастся эту задачу решить», — детализировал замглавы российского кабинета министров.

Он также сообщил, что в 2017 году Россия экспортировала 300 тысяч тонн мясной продукции, приведя исторические данные о том, что 20 лет назад в структуре потребления мясной продукции страны было около 70% импорта. Гордеев добавил, что в ближайшие шесть лет Россия планирует увеличить экспорт мясной продукции до 1 миллиона тонн.

Несколькими часами ранее президент России Владимир Путин в ходе встречи с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом с юмором заметил, что посетит с ним в ресторан, когда в Турцию будут импортировать мясо российские поставщики.

«Мы договорились, что когда вы мясную продукцию пустите на рынок, когда в ресторане будут наши мясные блюда, тогда и [пообедаем]», — сказал российский лидер.

Эрдоган, в свою очередь, заявил, что будет ждать президента России «с большим удовольствием». Он также добавил, что у лидеров некоторых стран возникает «чувство ревности» из-за всестороннего сотрудничества Анкары и Москвы.

В прошлом месяце в Калининграде состоялось восьмое заседание российско-турецкой рабочей группы по банковскому и финансовому сотрудничеству. В заседании приняли участие представители российских и турецких кредитных организаций, ПАО Московская Биржа, Стамбульской фондовой биржи, министерств экономики и финансов Турции.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы российско-турецкого межбанковского сотрудничества, возможности внедрения новых инструментов в практику двустороннего взаимодействия.

«Особое внимание было уделено перспективам развития двусторонних расчетов в национальных валютах, создания ликвидного биржевого рынка «российский рубль — турецкая лира», необходимого для формирования прямых котировок национальных валют без посредничества резервных валют», — указывается в сообщении Центрального банка РФ.

Участники заседания договорились продолжить взаимодействие, направленное на популяризацию использования национальных валют в расчетах по внешнеторговым контрактам, а также реализацию совместных проектов.

В начале июня нынешнего года сообщалось, что турецкий экспорт в Россию за первые пять месяцев 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 61,4%, составив $1,409 млрд, передает ФАН.

Ассамблея экспортеров Турции сообщила, что с января по май 2017 года в Россию было экспортировано турецкой продукции на сумму $873 млн. Рост товарооборота в Анкаре связали в устранением разногласий Москвы и Анкары на дипломатическом уровне.

Предприятия из 27 отраслей турецкой экономики поставляют свои товары в Россию. Лидером экспорта традиционно стал сельскохозяйственный сектор, за ним следуют автомобильная и химическая промышленность. Россия импортирует готовую турецкую одежду, текстильную продукцию и товары машиностроительного сектора.

Недоверие между странами в последнее время сохранялось из-за запрета со стороны России на ввоз турецких томатов. Однако это ограничение было снято в мае нынешнего года. Более того, позднее Эрдоган сообщил о предоставленной Россией скидке на газ, передает НСН.