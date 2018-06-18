В мире животных: импортозамещение для кошек и собак

Смутное время

Роберт Имангулов вполне мог стать не бизнесменом, а успешным ученым, если бы в его жизнь не вмешались проблемы глобального масштаба. Развал СССР и последующие годы, ставшие чрезвычайно непростыми для жителей огромной страны, внесли свои коррективы и в его планы на будущее.

Реклама

«В бизнесе по производству товаров для животных я оказался в результате цепи случайных событий. В 1992 году я окончил Московский инженерно-физический институт по специальности «инженер-физик», и не имел никакого отношения ни к животным, ни к кормам. Уже на последнем курсе стало понятно, что учеными мы, наверное, не станем – надо искать себе применение и зарабатывать деньги», — вспоминает предприниматель.

Неизвестно, как бы сложилась судьба Имангулова, если бы волею судьбы он не попал в Институт генетики, где производили лекарства для животных. «Ученые мужи разработали какие-то медикаменты, и решили, что попробует их продать самый молодой сотрудник. Так я попал на этот рынок, начал там знакомиться, разговаривать. Как раз в это время начали появляться корма для животных – Pedigree, Whiskas, пошла реклама, и стало понятно, что на открывается огромная ниша, люди хотят покупать такую продукцию, и с этого начался наш бизнес», — рассказывает он.

Сейчас Имангулов не жалеет о выборе, сделанном несколько десятилетий назад. «По ходу дела я перепробовал еще несколько других бизнесов, но решил, что этот, наверное, самый интересный, хотя никакого отношения к моему образованию он не имеет. Так сложилась в тот момент ситуация и, может быть, это и к лучшему», — рассуждает предприниматель.

Бизнесмен занялся торговлей кормами разных компаний, в основном американских, потому что тогда именно они были «законодателями мод» на рынке. «Но со временем пришла мысль о том, что вместо продажи чужого лучше делать что-то свое. Тут много факторов – с одной стороны, хочется самореализации, с другой – бизнес дистрибуции, перепродажи становится все сложнее и все менее интересным с точки зрения заработка», - поясняет он. Имангулов объединился с еще одним предпринимателем, Алексеем Сильвестровым, для воплощения в жизнь идеи о строительстве собственного завода.

Свет в конце тоннеля

Роберт Имангулов уверен, что раньше о создании собственного производства нечего было и думать – еще в начале 2000-х годов в России было очень мало ингредиентов для изготовления кормов, все приходилось импортировать из-за рубежа.

«Сейчас, если говорить о сухих кормах, сырье по-прежнему зарубежное, но в стране начало стремительно развиваться сельское хозяйство, и многие ингредиенты, из которых можно делать корма, уже доступны в России.

И это тоже способствовало тому, что мы задумались о собственном производстве – раньше, буквально 10 лет назад, делать корма было просто не из чего. Ввозить импортное сырье и потом делать из него здесь корма – это как-то странно выглядит. Сложилось сразу несколько факторов – и желание, и ситуация в стране, и возможности», — говорит бизнесмен.

По его словам, текущая макроэкономическая ситуация вынуждает людей начать активно вкладываться в производство в стране.

«Эти проекты и раньше были заложены, но сейчас видно, что ситуация становится все лучше и лучше. Например, куриное мясо долгое время закупалось в США, а потом в какой-то момент те же самые американцы построили огромные комплексы в Белгородской области и других регионах. Еще 5 лет назад говорили о том, что мы полностью обеспечиваем себя куриным мясом и скоро будет перепроизводство, надо уже думать об экспорте. Сейчас есть и хозяйства по производству свинины, говядины, хотя еще совсем недавно ничего такого не было. Еще много чего не хватает, но уже есть свет в конце тоннеля», — уверен Имангулов.

Сбыча мечт

Воодушевившись этими соображениями, в 2013 году Имангулов и его бизнес-партнер решились на создание собственного предприятия. Год спустя эта идея начала обретать реальные очертания.

«Где-то с 2014 года мы начали искать площадку для строительства, что оказалось крайне непросто – нужно было найти место, где есть все коммуникации, хотя бы потенциально. Мы пересмотрели кучу разных мест, потратив на это не меньше года, и в итоге остановились на той площадке, где находимся сейчас, в Дмитровском районе Московской области. Там нас все более-менее устроило с точки зрения логистики и наличия коммуникаций – электричества, газа (его пока нет, но ждем). Все наши соседи там занимаются логистикой, это тоже плюс», - объясняет бизнесмен сделанный им выбор.

После того, как подходящий участок был выбран, партнеры потратили еще около полугода на разработку проекта завода – для этого они нашли компанию, у которой был опыт строительства кормовых предприятий. Совместно с ней над проектом работал и производитель из Дании, выбранный на роль основного поставщика оборудования.

«Так как у нас в стране вообще нет культуры таких заводов – их строят только крупные зарубежные корпорации вроде Mars и Nestle, плюс еще одна датская компания под Петербургом – то этот опыт стал первым для всех. В любом случае, каждый такой завод уникален – у нас всё делается в первый раз, и оборудование сделано специально под наши нужды, в какой-то большой серии его не существует», — говорит Имангулов.

По его словам, завод будет соответствовать лучшим западным образцам – с точки зрения технологий, оборудования, используемой упаковки и так далее.

«Привычную для владельцев кошек и собак упаковку, пауч (то есть небольшие пакетики), никто у нас не делает, кроме зарубежных корпораций. Мы решили, что обязательно должны иметь такую упаковку», — рассказывает предприниматель.

Продукция будет упаковываться в стандартные консервные банки и тонкие баночки из фольги, в которые фасуют корм для кошек.

Завод в кредит

Роберт Имангулов признает, что самым сложным вопросом был финансовый – партнерам необходимо было достать где-то деньги для реализации такого масштабного проекта. «Мы решили, что не будем делать все на коленке в одном цеху, а сделаем сразу предприятие хорошего европейского уровня – чтобы было европейское оборудование, европейские технологии, настоящее импортозамещение. Продукт должен был получаться такого качества, чтобы потребитель даже не заметил разницы», — поясняет он.

Найти подходящий кредитный продукт помог портал бизнес-навигатора МСП. «Корпорация МСП поверила в нас, и Сбербанк, который работает с ними по спецпрограмме «6,5», открыл нам кредитную линию на 1,3 млрд рублей на выгодных условиях. Эта программа разработана специально под строительство, то есть это не оборотные средства, а проектное финансирование», — рассказывает Имангулов.

По его словам, получить деньги в их ситуации было большой удачей. «Банк и Корпорация МСП поверили в нас, за что им огромное спасибо, потому что без их помощи ничего бы не получилось», — говорит бизнесмен.

Согласно договору, «Петкорм» должно вернуть заем через 7 лет. «Мы предполагаем, что года через 2 мы уже выйдем на какую-то нормальную мощность (ориентировочно – 10 000 тонн в год) и начнем генерировать прибыль, которая в течение последующих 5 лет позволит нам полностью погасить долг. И, может быть, построить еще что-нибудь», — делится планами Имангулов.

Осенний марафон

Сейчас строительство завода площадью 10,4 тысячи квадратных метров завершено и идут пуско-наладочные работы оборудования – «Петкорм» уже производит продукцию, но пока ее не продает. «Нам нужна аттестация от Россельхознадзора – мы надеемся, что комиссия будет назначена в ближайшее время. Мы думаем, что в продаже продукция, которую не стыдно будет продавать и обеспеченная всеми необходимыми документами, появится в сентябре», — говорит бизнесмен.

Торговая марка и дизайн упаковки пока тоже находятся в стадии разработки, которая должна завершиться к началу осени. «Мы надеемся стартовать как производитель собственных торговых марок для ритейлеров, а потом запустить свой собственный бренд», — поясняет Имангулов.

Новый завод позволит не только создать свыше 220 рабочих мест, но и обеспечить заказами других производителей. «Мы планируем закупать мясо только у российских поставщиков. Иначе не было смысла все это городить. Кое-что, правда, придется импортировать – это витамины и разные добавки, которые в России пока мало кто делает. Банки мы планируем закупать американские, но с завода, построенного в РФ, а фольгированную пленку для производства паучей будем покупать отечественную – один из двух производителей, которых мы рассматриваем, вообще находится в том же Дмитровском районе Подмосковья», — резюмирует предприниматель.