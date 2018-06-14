«Северный поток — 2» убьет конкуренцию в Европе»

Директор по развитию бизнеса НАК «Нафтогаз» Юрий Витренко в своем фейсбуке заявил, что осуществление проекта газопровода «Северный поток — 2» повлечет за собой «необратимые последствия на газовом рынке Европы».

Украинский газовый менеджер убежден, что возведение СП--2 не только нарушает европейское газовое законодательство, но и «постепенно убьет конкуренцию» на рынке – а виной тому, считает Витренко, «газовый шантаж» российского «Газпрома».

Кроме того, в своем посте Витренко раскритиковал федеральные власти Германии за их позицию в «газовой войне» между Украиной и Россией, завершившейся в 2009 году. Он подчеркнул, что ФРГ «давила» на Киев, чтобы Украина подписала соглашение с «Газпромом», определившее условия поставки газа на протяжении нескольких последующих лет.

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При этом «лезть в детали» немцы не захотели, и их «устраивало, что русские сказали, что контракт соответствовал европейским правилам». Витренко назвал эту германскую политику «неоколониальной» и раскритиковал «не имеющий ничего общего с европейскими правилами» газовый контракт с Россией.

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько убежден, что заявление представителя киевской газовой корпорации направлено против всех заинтересованных в реализации российского проекта газопровода сторон, и в особенности — против Германии, передает ФАН.

По мнению Безпалько, все заявления Витренко — бред, и ему лично непонятно, с какой стати украинский чиновник так беспокоится конкуренцией на европейском рынке и «делает страшные прогнозы». Член совета добавил, что высказывание украинского газовика вызвано тем, что строительство «Северных потоков» по дну Балтийского моря и «Турецкого потока» по дну Черного моря значительно снизят объемы газа, транзитируемого через территорию Украины.

Кроме того, необратимых последствий для рынка Европе можно не бояться из-за роста потребности в энергоносителях.

«Не стоит забывать и о том, что в Евросоюзе постоянно растет потребление энергоресурсов. Даже несмотря на переход на зеленую энергетику, несмотря на сокращение потребления газа, введение новых технологий — потребление все равно растет. Европейский союз потребляет до полутриллиона кубометров газа, а «Газпром» в свою очередь поставляет примерно 35% всего топлива», — подчеркнул Безпалько.

Напомним, что представитель Партии центра Швеции по международным вопросам Черстин Люндгрен в начале июня заявил, что Швеция одобрила строительство газопровода «Северный поток — 2». Ранее министр энергетики России Александр Новак сообщил, что власти Швеции и Дании выдадут разрешения по «Северному потоку — 2» во втором квартале текущего года.

7 июня Компания Nord Stream 2 AG получила разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток — 2» в России. Об этом говорится в сообщении компании. Разрешение выдал Минстрой России.

В компании подчеркнули, что они должны получить второе разрешение в России — на строительство подводных трубопроводов. Его выдаст Росприроднадзор.

«На настоящий момент получены полные комплекты разрешений на строительство и эксплуатацию планируемого газопровода в Германии, Финляндии и Швеции», — уточнили в Nord Stream 2.

Перед этим президент Украины Петр Порошенко заявил, что «Северный поток — 2» никак не повлияет на экономику его страны, так как он «никогда не будет построен». «Я уверен, что общими усилиями мы сумеем его остановить», — сказал Порошенко во время встречи со студентами киевского университета. Более того, он добавил, что «СП-2» представляется ему «политиканским» проектом, который не рассчитан на получение каких-либо экономических выгод.

Однако, по словам Порошенко, постройка газопровода принесет Украине убытки в размере $3 млрд. Порошенко отметил, что примерно такую сумму украинские власти тратят на оборону страны. Президент заключил, что строительство «Северного потока — 2» рассчитано на то, чтобы лишить Украину «денег на финансирование обороны».

При этом 8 июня вице-спикер германского бундестага Томас Опперманн заявил, что газопровод «Северный поток — 2» не должен подвергаться угрозе санкций со стороны третьих стран, поскольку является крайне важным экономическим проектом — как для Германии, так и для всей Европы. Экономический, а не политический характер СП-2 неоднократно подчеркивали не только российские, но и европейские политики и газовые предприниматели.

Проект предполагает сооружение двух ниток общей мощностью 55 млрд кубометров газа ежгодно. Трубы проложат от поселка Усть-Луга в России через Балтийское море до Грайфсвальда в Германии рядом с действующим «Северным потоком».