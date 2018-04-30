«Турецкий поток» протянул первую нитку

Руководство «Газпрома» отчиталось об успешном завершении строительства первой нитки трубопровода «Турецкий поток». Как сообщает НСН со ссылкой на заявление компании, в понедельник, 30 апреля, у черноморского побережья Турции была закончена глубоководная укладка труб.

Эти работы выполняла команда судна Pioneering Spirit, принадлежащего компании Allseas. Это же судно-платформа продолжит заниматься строительством второй нитки «Турецкого потока», которое назначено на третий квартал 2018 года.

Также в районе поселка Кыйыкей (расположен в европейской части Турции — «Газета.Ru») ведутся работы по строительству приемного терминала.

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Председатель правления «Газпром» Алексей Миллер сообщил, передает ФАН его заявление, что строительство «Турецкого потока» продолжается благополучно. По словам Миллера, завершен важный этап в создании проекта, который, «без сомнения, сыграет большую роль в укреплении энергетической безопасности Турции и Европы».

По двум ниткам газопровода проложен уже 1161 километр подводных труб, передает RT. Ранее в «Газпроме» сообщили, что первая нитка должна достичь берегов Турции в мае.

В презентации, показанной ранее российскими газовиками, значится, что в 2018 году в «Турецкий поток» планируется инвестировать 190 млрд рублей. Всего, начиная с 2012-го и заканчивая 2016-м годом, на проект газопровода было направлено 361 млрд рублей инвестиций.

24 апреля заместитель председателя правления «Газпрома» Александр Медведев заявил, что корпорация не видит рисков реализации проекта «Турецкий поток». Он также добавил, что работы по строительству газопровода продолжаются в соответствии с графиком.

Медведев подчеркнул, что «Газпром» прогнозирует по итогам 2018 года новый рекорд по экспорту природного газа в страны дальнего зарубежья.

4 апреля глава «Газпрома» Алексей Миллер и глава итальянской Snam (одна из крупнейших газовых компаний Апеннинского полуострова — «Газета.Ru») Марко Альвера обсудили варианты взаимодействия по проекту газопровода «Турецкий поток».

«Альвера проинформировал <…> Миллера о намерении Snam способствовать созданию новых газотранспортных маршрутов в странах Средиземноморья», — сказано в заявлении.

Также стало известно, что участники встречи отметили потребность стран Европы в новых надежных маршрутах импорта газа в условиях снижения объемов собственной добычи.

В тот же день Reuters со ссылкой на источники сообщил, что Еврокомиссия собирается закрыть антимонопольное дело против «Газпрома».

Собеседники агентства отметили, что к такому решению ЕК пришла после предложений «Газпрома» в области конкурентного ценообразования на топливо в Центральной и Восточной Европе. Первые обвинения ЕС в сторону «Газпрома» начались в 2012 году. ЕК посчитала, что «Газпром» злоупотребляет монопольным положением на рынках Европы.

В середине зимы 2018 года министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что вторая нитка газопровода «Турецкий поток» будет возводиться исключительно «после получения твердых гарантий от Еврокомиссии».

«Турецкий поток», который может быть продлен в Европу, пока только первая нитка, непосредственно для потребителей в Турции строится. А вторая будет строиться, только если мы получим железобетонные гарантии Еврокомиссии, что они не выкинут такой же номер, как это произошло с «Южным потоком»,

— отметил Лавров. Глава МИД РФ особо подчеркнул, что Россия будет готова на любой вариант, который не будет сорван.

В начале февраля власти Турции ввели налоговые льготы для строительных и прочих работ, которые будут выполняться в рамках возведения газопровода «Турецкий поток».

«Стороны договорились о том, что налоговое обложение не будет касаться деятельности компаний, которые работают при реализации проекта в исключительной экономической зоне Турции в Черном море, а также на платформах. От НДС освобождены также проектные работы и юридические услуги. Налоговые и таможенные льготы затронут транспортные средства, в том числе суда, а также поставки труб, других материалов, оборудования и запасных частей», — говорится в заявлении Анкары.

«Турецкий поток» начинается в районе Анапы в Краснодарском крае России и проходит по дну акватории Черного моря в западную часть Турции. «Газпром» намеревается транспортировать по нему топливо в страны юго-восточной Европы. Максимальная глубина пролегания на маршруте газопровода достигает 2200 метров.