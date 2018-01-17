Курс биткоина рухнул

За минувшие сутки вторника криптовалюты потеряли 19% капитализации — с $709 млрд криптовалютный рынок упал до $577 млрд. Об этом сообщает портал Coinmarketcap.

Курс самой популярной криптовалюты — биткоина — упал на 26,7%. В 19:39 мск 16 января биткоин достиг стоимости в $10,194 тысячи, находясь на минимуме. С открытия торгов он потерял $3,715 тысяч.

Таким образом, с максимальных показателей 5 декабря 2017 года, когда цена одного биткоина достигала $20,09 тысяч, курс криптовалюты упал на 50,7%.

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При этом к закрытию торгов в 20:34 мск биткоин смог отбить часть утраченных позиций, курс BTC достиг $11,383 тысяч.

У других криптовалют также наблюдаются проблемы. У второй по рыночной капитализации в мире криптовалюты Ethereum курс упал на 16%, Bitcoin Cash потерял 20% стоимости, а Ripple — 24%.

Падение биткоина может быть связано с желанием властей Китайской народной республики (КНР) заблокировать внутренний доступ к централизованным платформам, где торгуется криптовалюта, сообщает Bloomberg. По словам осведомленного источника агентства, под государственный контроль должны попасть как отдельные лица, так и компании, предоставляющие услуги по созданию рынка и расчету для централизованной торговли.

Также Нацбанк КНР поручил Национальной ассоциации интернет-финансов страны (NIFA) потребовать от китайских региональных властей начать регулировать объемы майнинга — добычи криптовалюты — чтобы экономить электроэнергию.

Сооснователь банка криптовалют Wirex Павел Матвеев рассказал ранее «Газете.Ru», что к самому концу 2017 года биткоин поймал «медвежий тренд, способный понизить цену биткоина до $8 тысяч за монету».

При этом, по мнению эксперта, в течение 2018 года стоимость биткоина восстановится и вполне может достичь уровня в $50 тысяч за монету.

Однако видный американский экономист Джефри Сакс в своей колонке для издания Boston Globe заявил, что рост цены на биткоин «трудно рассматривать как нечто иное, нежели пузырь, который рано или поздно лопнет». Стоимость BTC поддерживается исключительно «верой в него людей и желанием быстро обогатиться», полагает Сакс.

Экономист также отметил, что государства не собираются отдавать контроль над эмиссией денежной массы и будут в дальнейшем стараться активно регулировать рынок криптовалют.

Аналитик банка Morgan Stanley Джеймс Фосетт сообщил в интервью изданию Business Insider, что если криптовалюты не будут использоваться в качестве платежного средства, то их стоимость упадет до нуля. По мнению Фосетта, именно к такому печальному итогу и ведут регуляторные инициативы властей.

В сентябре 2017 года издание The Wall Street Journal сообщило, что власти Китая «двигаются по пути полного ограничения торговли биткоинами».

Правительство КНР якобы приняло решение о полном запрете на каналы покупки или продажи виртуальной валюты в Китае, что выходит за рамки планов закрыть биржи криптовалюты, писало WSJ со ссылкой на источники, ознакомленные с ситуацией.

11 января президент России Владимир Путин выразил мнение, что криптовалюты не являются перспективным платежным средством.

«За криптовалютой ничего нет, она не может быть средством накопления. Она ничем не обеспечена», — ответил на вопрос о биткоине Путин.

В США также относятся к биткоину со скептицизмом. Глава Федеральной резервной системы США Джанет Йеллен заявила, что ФРС не хочет участвовать в регуляции криптовалюты BTC.

«Биткоин в настоящее время играет очень малую роль в международной системе взаиморасчетов. Нестабильный источник прибыли, не регулируется законодательно, высокоспекулятивный актив. ФРС США не хочет играть какой-либо регулятивной роли в отношении биткоина», — отметила Йеллен.

7 декабря 2017 года министр экономического развития (МЭР) Максим Орешкин в ходе онлайн-интервью «Газете.Ru» дал прогноз относительно возможного использования биткоина.

«Я бы не стал вообще называть это [BTC] валютой. Валюта — это то, чем можно расплатиться за товары и услуги, в чем можно увидеть цену, средство платежа. Цену в биткоинах вы можете увидеть только где-то в рекламных целях по той самой причине, что стоимость биткоина «прыгает» на проценты, а то и десятки процентов каждый день», — заявил Орешкин.

Министр подчеркнул, что для определенной широкой группы людей биткоин стал способом сохранения богатства в связи с тем, что его капитализация составляет около $200 млрд.

«Играет примерно ту же роль, что золото, то есть потребительской ценности у биткоина нет. Он не может использоваться как средство платежа, не будет никогда нормальным средством платежа из-за волатильности своей стоимости, очень серьезной волатильности», — подчеркнул Орешкин.

Он также указал на то, что стоимость биткоина держится на вере людей, и сравнил его с серебром — в него также вкладывали средства из-за уверенности в высокой ценности.