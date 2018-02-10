Kia Stinger: дивный новый мир

Gran Turismo по-корейски

«Давайте я достану багаж из вашего Lamborghini», — подбегает сотрудник отеля к моему ярко-желтому Kia Stinger. «Ой, это…это Kia», — удивленно выдыхает он. И таких реакций за день я насчитала с десяток. Подходят и сомневающиеся владельцы Porsche и молодежь, выбегающая из Rio.

Корейский Stinger, что переводится с английского как «жало» умеет производить впечатление с первого взгляда.

Создавать его дизайн с одной стороны было просто – не пришлось ломать голову над тем, как сделать так, чтобы модель унаследовала черты предыдущих поколений. Рисовали его с чистого листа – важно было «всего лишь» соблюсти каноны, по которым создаются образы классических мощных и элегантных автомобилей категории Gran Turismo и использовать все это наследие для создания чего-то совсем нового.

KIA Stinger получил «пять звезд» EuroNCAP и NHTSA, а также завоевал высшую награду в рейтинге IIHS Top Safety Pick Plus

Так что это не «улучшенная» Optima, не «переосмысленный» Cerato, а свой классический образ Gran Turismo от Kia, которым хочется любоваться.

Напоминать себе, что это действительно Kia, приходится каждый раз, замечая логотип марки на кузове или руле.

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Авиационные нотки в салоне

Салон у Stinger получился неперегруженным, понятным и зовущим в дорогу. Боялась, что в новой машине возникнет чувство какой-то незаконченности, но нет – это полностью готовый продукт с мастерски подобранными материалами.

Дизайнеры вдохновились темой авиации – отсюда селектор коробки передач в форме рукоятки управления тягой в самолете, дефлекторы в форме турбин, металлические клавиши, чем-то напоминающие те, что переключают в кабинах пилоты.

К фишке с отдельной кнопкой для установки на паркинг придется первое время привыкать, поскольку по привычке двигаешь селектор максимально вверх, а это вовсе не режим «P», а «R». Трехспицевый руль сделали довольно большим, с подрулевыми лепестками и кнопками управления.

Немного смутила глянцевая вставка, которая на общем фоне показалась «хлипенькой». Положение руля регулируется удобным рычагом электропривода. За ним – щиток приборов в красном оформлении. Венчает приборную панель 8-дюймовый цифровой дисплей. Кресла получились очень удобными – огромное количество регулировок позволяют подогнать их полностью под себя.

KIA Панель не перегружена — найти то что нужно получается очень быстро. Например, выбрать режим движения, подключить нужный дорожный ассистент, сменить музыкальный трек, запустить обогрев или вентиляцию сидений

Водительское кресло плотно обхватывает пилота, словно в спорткарах, готовящихся вырваться на трек.

Сзади просторно, удобно сидеть и за водителем, и за пассажиром, но, хотя автомобиль позиционируется как пятиместный, в середине вряд ли кому-то захочется находиться слишком долго.

Моторы и лошади

Автомобиль может быть красивым, мощным, но просто «не ехать», и тогда все насмарку. И снова это не о Stinger – в Kia cделали так, чтобы машина была по-настоящему «живой» и выжали из моторов все, что только можно. В Россию модель приедет с бензиновыми двигателями с турбонаддувом – это четырехцилиндровый 2,0 T-GDI и V6 3,3 T-GDI (битурбо). При этом именно для нас разработаны варианты в плане компоновки и мощности моторов.

К примеру, в России будет комплектация с двигателем 2,0 T-GDI и полным приводом, чего нет в Европе. 2-литровый мотор представлен в двух вариантах – есть более мощный, 247-сильный, для прохождения по более низкой ставке налогообложения (разгон 6 сек до «сотни»), а есть 197-сильный агрегат на случай, если налог на лошадиные силы продолжит расти. 3,3-литровый движок уже не идет ни на какие компромиссы и выдает 370 «лошадок», разгоняя автомобиль за 4,9 с. до сотни – он предлагается только в топовой версии GT. Стартовая, базовая версия – заднеприводная, остальные же – с приводом на все четыре колеса.

KIA Для Kia Stinger предлагается девять вариантов окраски кузова. Самые эффектные – красный, желтый и голубой

По оценке маркетологов Kia, наибольшей популярностью в России будет пользоваться версия Luxe с полным приводом и 247-сильным мотором.

Дело в том, что конкуренты, в которые корейцы уже записали себе Audi A5, BMW 3-Series и Infiniti Q50, лучше всего продают базовые полноприводные версии. При этом Stinger оказывается заметно дешевле.

Да, он едет

Двухлитровый Stinger отличается плавным ходом руля и отзывчивым, но не агрессивным поведением не дороге. Нажатие педали газа не приведет к резкому рывку вперед, как на Porsche 911, но даст именно столько мощности, сколько можно спокойно «переварить».

На дорогах общего пользования лучше одергивать себя в первое время, чтобы укладываться в скоростные рамки – в машине очень тихо, ощущения скорости не возникает, а порыкивание мотора, которое становится более агрессивным при переходе из режима Comfort в Sport, хочется слушать снова и снова. Правда звук будет искусственным – его усиливает топовая аудиосистема Harman Kardon, включающая 15 динамиков и сабвуферы под передними сиденьями.

На прямых загородных трассах Stinger летит, при этом в машине чувствуется уверенность – сразу понимаешь, что от нее ждать. Разгоны и торможения кореец отрабатывает с легкостью, четко. Хочется придраться, но ведь он правда едет.

KIA Образ Kia Stinger складывается из классической формы (длинный капот, короткий передний свес, покатая линия крыши) и выдержанных акцентов. Решетка радиатора Stinger выполнена в форме пчелиных сот, у автомобиля полностью светодиодные фары, на капоте – фальш-накладки в виде вентиляционных отверстий, которые применяются на мощных спорткарах для охлаждения двигателя, интегрированный спойлер, а в отделке наружных зеркал используется темный хром. Взгляд цепляется за красные суппорты Brebmo, воздуховоды на передних крыльях, подмечает интегрированный диффузор сзади и четыре патрубка с хромированными насадками

На сочинских серпантинах Stinger тоже хорошо себя проявил, хотя у меня, как и еще у нескольких коллег, иногда возникало ощущение неуверенности в автомобиле, казалось, что при выходе из поворотов Stinger слегка начинает водить из стороны в сторону.

Но, возможно дело в зимних шинах, которые не слишком подошли для дорог, которые оказались в Сочи практически летними.

Как рассказывали в Kia, окончательная доводка ходовых качеств и управляемости Stinger проводилась на «Северной петле Нюрбургринга» в Германии. Наблюдал за этим процессом лично руководитель направления испытаний и разработки высокомощных автомобилей Kia Альберт Бирманн. Но в этот раз поездки по треку не случилось и сочинский автодром остался в стороне. Еще дорабатывают что-то в тормозной системе? Кто знает.

Версия GT

Меняем машину на самую укомплектованную версию GT, которая по-настоящему оправдывает свое название. Это вам не пара шильдиков на капоте и руле (хотя они тоже есть), а мощный мотор, красные суппорта, самая дорогая аудиосистема, кожаный салон красного цвета — чего тут только нет. у более мощного мотора нет, например, некоторых провалов в работе, как это было при проходе «шпилек» у двухлитрового движка.

Понятно, что продаваться эта версия будет в небольших объемах – на первых порах отдавать 3,2 млн руб. за топовый Stinger мало кто решится. Но совсем скоро в Kia хотят замахнуться на позиции немецкой тройки. В России планируют начать с продаж 2 тыс. автомобилей в год. И покупать их будут точно не люди, которым «не хватает на Lamborghini», а те, которые верят, что мечты сбываются.