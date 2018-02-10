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Kia Stinger: дивный новый мир

Тест-драйв Kia Stinger

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Мир никогда не будет прежним – пока Илон Маск запускает Tesla на Марс, в Kia сделали достойный фастбэк для планеты Земля под названием Stinger. И эта ракета собирается нанести удар по немецкой тройке, пусть и не сразу. Stinger приковывает взгляды и по-настоящему заводит. Это первый в истории марки автомобиль сегмента Gran Turismo и уж точно первый Kia, который люди на улицах начинают фотографировать. «Газета.Ru» одна из первых протестировала Stinger в российских комплектациях.

Gran Turismo по-корейски

«Давайте я достану багаж из вашего Lamborghini», — подбегает сотрудник отеля к моему ярко-желтому Kia Stinger. «Ой, это…это Kia», — удивленно выдыхает он. И таких реакций за день я насчитала с десяток. Подходят и сомневающиеся владельцы Porsche и молодежь, выбегающая из Rio.

Корейский Stinger, что переводится с английского как «жало» умеет производить впечатление с первого взгляда.

Создавать его дизайн с одной стороны было просто – не пришлось ломать голову над тем, как сделать так, чтобы модель унаследовала черты предыдущих поколений. Рисовали его с чистого листа – важно было «всего лишь» соблюсти каноны, по которым создаются образы классических мощных и элегантных автомобилей категории Gran Turismo и использовать все это наследие для создания чего-то совсем нового.

Stinger получил «пять звезд» EuroNCAP и NHTSA, а также завоевал высшую награду в рейтинге IIHS Top... KIA
Stinger получил «пять звезд» EuroNCAP и NHTSA, а также завоевал высшую награду в рейтинге IIHS Top Safety Pick Plus

Так что это не «улучшенная» Optima, не «переосмысленный» Cerato, а свой классический образ Gran Turismo от Kia, которым хочется любоваться.

Напоминать себе, что это действительно Kia, приходится каждый раз, замечая логотип марки на кузове или руле.

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Авиационные нотки в салоне

Салон у Stinger получился неперегруженным, понятным и зовущим в дорогу. Боялась, что в новой машине возникнет чувство какой-то незаконченности, но нет – это полностью готовый продукт с мастерски подобранными материалами.

Дизайнеры вдохновились темой авиации – отсюда селектор коробки передач в форме рукоятки управления тягой в самолете, дефлекторы в форме турбин, металлические клавиши, чем-то напоминающие те, что переключают в кабинах пилоты.

К фишке с отдельной кнопкой для установки на паркинг придется первое время привыкать, поскольку по привычке двигаешь селектор максимально вверх, а это вовсе не режим «P», а «R». Трехспицевый руль сделали довольно большим, с подрулевыми лепестками и кнопками управления.

Немного смутила глянцевая вставка, которая на общем фоне показалась «хлипенькой». Положение руля регулируется удобным рычагом электропривода. За ним – щиток приборов в красном оформлении. Венчает приборную панель 8-дюймовый цифровой дисплей. Кресла получились очень удобными – огромное количество регулировок позволяют подогнать их полностью под себя.

Панель не перегружена — найти то что нужно получается очень быстро. Например, выбрать режим... KIA
Панель не перегружена — найти то что нужно получается очень быстро. Например, выбрать режим движения, подключить нужный дорожный ассистент, сменить музыкальный трек, запустить обогрев или вентиляцию сидений

Водительское кресло плотно обхватывает пилота, словно в спорткарах, готовящихся вырваться на трек.

Сзади просторно, удобно сидеть и за водителем, и за пассажиром, но, хотя автомобиль позиционируется как пятиместный, в середине вряд ли кому-то захочется находиться слишком долго.

Моторы и лошади

Автомобиль может быть красивым, мощным, но просто «не ехать», и тогда все насмарку. И снова это не о Stinger – в Kia cделали так, чтобы машина была по-настоящему «живой» и выжали из моторов все, что только можно. В Россию модель приедет с бензиновыми двигателями с турбонаддувом – это четырехцилиндровый 2,0 T-GDI и V6 3,3 T-GDI (битурбо). При этом именно для нас разработаны варианты в плане компоновки и мощности моторов.

К примеру, в России будет комплектация с двигателем 2,0 T-GDI и полным приводом, чего нет в Европе. 2-литровый мотор представлен в двух вариантах – есть более мощный, 247-сильный, для прохождения по более низкой ставке налогообложения (разгон 6 сек до «сотни»), а есть 197-сильный агрегат на случай, если налог на лошадиные силы продолжит расти. 3,3-литровый движок уже не идет ни на какие компромиссы и выдает 370 «лошадок», разгоняя автомобиль за 4,9 с. до сотни – он предлагается только в топовой версии GT. Стартовая, базовая версия – заднеприводная, остальные же – с приводом на все четыре колеса.

Для Kia Stinger предлагается девять вариантов окраски кузова. Самые эффектные – красный, желтый и... KIA
Для Kia Stinger предлагается девять вариантов окраски кузова. Самые эффектные – красный, желтый и голубой

По оценке маркетологов Kia, наибольшей популярностью в России будет пользоваться версия Luxe с полным приводом и 247-сильным мотором.

Дело в том, что конкуренты, в которые корейцы уже записали себе Audi A5, BMW 3-Series и Infiniti Q50, лучше всего продают базовые полноприводные версии. При этом Stinger оказывается заметно дешевле.

Да, он едет

Двухлитровый Stinger отличается плавным ходом руля и отзывчивым, но не агрессивным поведением не дороге. Нажатие педали газа не приведет к резкому рывку вперед, как на Porsche 911, но даст именно столько мощности, сколько можно спокойно «переварить».

На дорогах общего пользования лучше одергивать себя в первое время, чтобы укладываться в скоростные рамки – в машине очень тихо, ощущения скорости не возникает, а порыкивание мотора, которое становится более агрессивным при переходе из режима Comfort в Sport, хочется слушать снова и снова. Правда звук будет искусственным – его усиливает топовая аудиосистема Harman Kardon, включающая 15 динамиков и сабвуферы под передними сиденьями.

На прямых загородных трассах Stinger летит, при этом в машине чувствуется уверенность – сразу понимаешь, что от нее ждать. Разгоны и торможения кореец отрабатывает с легкостью, четко. Хочется придраться, но ведь он правда едет.

Образ Kia Stinger складывается из классической формы (длинный капот, короткий передний свес, покатая... KIA
Образ Kia Stinger складывается из классической формы (длинный капот, короткий передний свес, покатая линия крыши) и выдержанных акцентов. Решетка радиатора Stinger выполнена в форме пчелиных сот, у автомобиля полностью светодиодные фары, на капоте – фальш-накладки в виде вентиляционных отверстий, которые применяются на мощных спорткарах для охлаждения двигателя, интегрированный спойлер, а в отделке наружных зеркал используется темный хром. Взгляд цепляется за красные суппорты Brebmo, воздуховоды на передних крыльях, подмечает интегрированный диффузор сзади и четыре патрубка с хромированными насадками

На сочинских серпантинах Stinger тоже хорошо себя проявил, хотя у меня, как и еще у нескольких коллег, иногда возникало ощущение неуверенности в автомобиле, казалось, что при выходе из поворотов Stinger слегка начинает водить из стороны в сторону.

Но, возможно дело в зимних шинах, которые не слишком подошли для дорог, которые оказались в Сочи практически летними.

Как рассказывали в Kia, окончательная доводка ходовых качеств и управляемости Stinger проводилась на «Северной петле Нюрбургринга» в Германии. Наблюдал за этим процессом лично руководитель направления испытаний и разработки высокомощных автомобилей Kia Альберт Бирманн. Но в этот раз поездки по треку не случилось и сочинский автодром остался в стороне. Еще дорабатывают что-то в тормозной системе? Кто знает.

Версия GT

Меняем машину на самую укомплектованную версию GT, которая по-настоящему оправдывает свое название. Это вам не пара шильдиков на капоте и руле (хотя они тоже есть), а мощный мотор, красные суппорта, самая дорогая аудиосистема, кожаный салон красного цвета — чего тут только нет. у более мощного мотора нет, например, некоторых провалов в работе, как это было при проходе «шпилек» у двухлитрового движка.

Понятно, что продаваться эта версия будет в небольших объемах – на первых порах отдавать 3,2 млн руб. за топовый Stinger мало кто решится. Но совсем скоро в Kia хотят замахнуться на позиции немецкой тройки. В России планируют начать с продаж 2 тыс. автомобилей в год. И покупать их будут точно не люди, которым «не хватает на Lamborghini», а те, которые верят, что мечты сбываются.

Kia Stinger
Название комплектацииМотор, мощностьТип трансмисииПриводУскорение 0-100 км/ч (сек.)Макс. Скорость км/чРасход топлива комб.(л/100 км)Цена, руб
Comfort2,0 л, 197 л.с.8AT2WD8,9н/д8,81 899 900
Comfort2,0 л, 247 л.с.8AT2WD7,12408,81 999 900
Luxe2,0 л, 197 л.с.8AT4WD8н/д9,22 109 900
Luxe2,0 л, 247 л.с.8AT4WD62409,22 209 900
Prestige2,0 л, 197 л.с.8AT4WD8н/д9,22 329 900
Prestige2,0 л, 247 л.с.8AT4WD62409,22 429 900
GT Line2,0 л, 247 л.с.8AT4WD62409,22 659 000
GT3,3 л, 370 л.с.8AT4WD4,927010,63 229 900