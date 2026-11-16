На Крымском мосту запустили реверсивное движение после атаки украинских сил. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в своем Telegram-канале.

«Уже запустили реверсивное движение автомобильного транспорта», — написал он.

Вице-премьер добавил, что восстановление конструкций продолжается, для этого собраны все ресурсы.

Он рассказал, что посетил Крымский мост, оценил его состояние и повреждения, а также провел комиссию и совещание. На встречах подробно обсудили все необходимые шаги для проведения работ.

Хуснуллин подчеркнул, что в текущий момент решаются вопросы с руководством регионов, которые связаны с логистикой. По его словам, пассажирский транспорт и машины будут ездить по Крымскому мосту, грузы будут доставлены.

Утром 16 ноября глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что ВСУ атаковали Крымский мост, движение транспорта было ограничено. По данным Mash, боевая часть одного из дронов упала на правую арку со стороны Крыма. Подобности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Минтранс сообщил о последствиях атаки ВСУ на Крымский мост.