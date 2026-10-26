Размер шрифта
Новости Спорт
15 000 ₽
Реклама 18+
ООО «ФОНКОР», ИНН: 7726752148 erid: 2RanymdFVoy
Участие в азартных играх
может привести к возникновению
зависимости от азартных игр
Выйти
Погиб Миша МавашиПротесты во Франции
Автомобили

Люксовый седан за 12 млн рублей купили власти российского региона

Mash: власти Хабаровского края приобрели новый Senat 900 за 12,6 млн рублей
Senat

Власти Хабаровского края купили новый Senat 900 за 12,6 млн рублей, таких автомобилей всего 323 в мире. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

«Новейший Senat 900 впервые показали летом на ПМЭФ. Наши чиновники пройти мимо не смогли и потребовали такой же, с черным кузовом и коричневым салоном. Доставить красавца обещают до конца декабря», – говорится в публикации.

По данным канала, автомобиль оснащен двухлитровым турбомотором. В салоне — кресла с точечным термомассажем, задний ряд с откидным столиком, как в самолете, и множество электронных систем. Искусственный интеллект распознает владельца, запоминает его настройки и отслеживает мимику и моргание водителя, чтобы не дать ему уснуть за рулем. Предусмотрен и адаптивный автопилот. Цена машины в максимальной комплектации — 12,6 млн рублей.

До этого в Санкт-Петербурге на КАД растянулась пробка длиною более восьми километров. Водители запечатлели ситуацию на дороге на видео.

Ранее стало известно, что в Приморье БелАЗ раздавил человека. Раскрыты новые подробности.

Комментарии
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!