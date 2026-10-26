Люксовый седан за 12 млн рублей купили власти российского региона

Власти Хабаровского края купили новый Senat 900 за 12,6 млн рублей, таких автомобилей всего 323 в мире. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

«Новейший Senat 900 впервые показали летом на ПМЭФ. Наши чиновники пройти мимо не смогли и потребовали такой же, с черным кузовом и коричневым салоном. Доставить красавца обещают до конца декабря», – говорится в публикации.

По данным канала, автомобиль оснащен двухлитровым турбомотором. В салоне — кресла с точечным термомассажем, задний ряд с откидным столиком, как в самолете, и множество электронных систем. Искусственный интеллект распознает владельца, запоминает его настройки и отслеживает мимику и моргание водителя, чтобы не дать ему уснуть за рулем. Предусмотрен и адаптивный автопилот. Цена машины в максимальной комплектации — 12,6 млн рублей.

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