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На западе Москвы перекрыли проезд

В Москве перекрыли движение на Можайском шоссе
Global Look Press

На западе столицы временно ограничили проезд на одном участке дороги. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«Движение временно закрыто на Можайском шоссе в районе Аминьевского шоссе по направлению в центр», – говорится в публикации.

Сообщение появилось в 14:05 (мск). Водителям советуют выбирать пути объезда перекрытого участка.

До этого в Карелии легковая машина врезалась в грузовик. На место прибыли спасатели, которые ликвидировали последствия аварии. В результате происшествия травмы получили три человека, прибывшие медики доставили их в больницу. На фото с места столкновения видно, что машина серьезно разбита.

Еще одно ДТП с участием легкового автомобиля произошло в Кутузовском тоннеле в Москве. Движение в районе аварии было затруднено в обе стороны. Водителей призвали учитывать ограничения при планировании поездки.

Ранее в Дептрансе объявили о перекрытии на МКАД.

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