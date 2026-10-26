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Автомобили

На выезд с Украины в Польшу выстроились огромные очереди из автомобилей

«Страна.ua» сообщила об огромных очередях машин на границе Украины с Польшей
Виктор Толочко/РИА Новости

На границе Украины с Польшей образовались большие очереди на выезд, ожидание занимает несколько часов. Об этом сообщил телеграм-канал украинского издания «Страна.ua».

По его данным, особенно сложная ситуация сложилась на пункте пропуска «Ягодин» в Волынской области. Причиной задержек стали частые отключения электроэнергии и воздушные тревоги.

По информации Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины на 09:00, на КПП «Устилуг» стояли 40 автомобилей, на «Краковце» — 30, на «Раве-Русской» — 15, на «Угринове» и «Шегинях» — по 10. У «Грушева», «Смольницы» и «Нижанковичей» очередей не было, заявили в ведомстве.

Спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко утверждал, что «очередей из автобусов на пункте пропуска «Ягодин» нет». По его словам, в случае отключения электроэнергии пограничники и таможенники включают резервные источники питания. Он также заверил, что за счет электронной очереди грузовики и автобусы пересекают границу с максимально возможной скоростью.

Многокилометровые очереди из фур уже скапливались на украинско-польской границе на прошлой неделе: тогда их возникновение связывали с традиционным пиком транспортного потока в выходные дни и воздушными тревогами, при которых персонал КПП эвакуируется.

Ранее СМИ сообщили о «конце света» в Киеве.

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