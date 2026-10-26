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Автолюбителям напомнили, что всегда должно лежать в машине зимой

Редакция Tsargrad.tv рассказала, что зимой в машине должны быть теплые перчатки
Shutterstock

Некоторые вещи, находящиеся в арсенале водителя, в холодный сезон могут выручить в самый неожиданный момент. Редакция Tsargrad.tv со ссылкой на экспертов представила список полезных для зимней дороги предметов.

В первую очередь, это щетка для снега и скребок для льда. Также стоит хранить в машине теплые перчатки и одежду, фонарик, зарядку для телефона, запас незамерзающей жидкости, светоотражающий жилет, знак аварийной остановки и аптечку.

Не помешают буксировочный трос и провода для «прикуривания». Если намечается дальняя поездка, лучше положить в салон плед, воду, немного еды и лопату. Стоит помнить, что в заторе на заснеженной трассе можно простоять несколько часов.

Но главное — еще осенью проверить техническое состояние автомобиля. Кроме того, это стоит делать перед длительными путешествиями, подчеркивают специалисты.

Автоэксперт, член Общественного совета при МВД Игорь Моржаретто до этого напомнил, что перед приходом первых заморозков необходимо заменить летние шины автомобиля на зимние, залить незамерзающую жидкость и проверить заряд аккумулятора.

Ранее автолюбителям назвали пять деталей машины, которые могут подвести осенью.

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