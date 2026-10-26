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Пробка в 150 километров растянулась на трассе в Бурятии

В Бурятии на трассе образовалась пробка в 150 километров
Кадр из видео/Соцсети

В Бурятии на трассе из Улан-Удэ в Читу собралась пробка в 150 километров. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Затор, образовавшийся на дороге, сняли на камеру автомобилисты. На кадрах видно, что пробка собралась на одной полосе дороги, на ней преимущественно стоят грузовики. Также заметно, что трасса заснежена.

Причина, по котрой образовалась пробка, в настоящий момент неизвестна. Обстоятельства выясняются.

25 октября на федеральной трассе Р-228 в Камышинском районе Волгоградской области произошла серьезная авария. Последствия ДТП запечатлены на фотографиях. Судя по снимкам, автомобили получили критические повреждения: передние части кузовов полностью раздроблены, стекла выбиты, а обломки разлетелись по проезжей части. По информации источника, в результате столкновения не выжили три человека.

До этого в Карелии легковая машина врезалась в грузовик. На место прибыли спасатели, которые ликвидировали последствия аварии. В результате происшествия травмы получили три человека, прибывшие медики доставили их в больницу. На фото с места столкновения видно, что машина серьезно разбита.

Ранее сообщалось, что автомобиль размозжило о фуру в Ленобласти, погиб человек.

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