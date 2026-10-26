Пробка парализовала юго-восточную часть КАД

В Санкт-Петербурге на КАД растянулась длинная пробка. Об этом сообщает Telegram-канал «78. Новости».

«На вантовом мосту с начала месяца ремонтируют деформационные швы — движение ограничено. Пробка начала копиться с самого утра и пока только растет. Ее протяженность превысила восемь километров», – говорится в публикации.

На размещенных в сети кадрах видно, что машины едут очень медленно. По данным канала, завершить работы на мосту планируют до 31 октября.

До этого в Карелии легковая машина врезалась в грузовик. На место прибыли спасатели, которые ликвидировали последствия аварии. В результате происшествия травмы получили три человека, прибывшие медики доставили их в больницу. На фото с места столкновения видно, что машина серьезно разбита.

Еще одно ДТП с участием легкового автомобиля произошло в Кутузовском тоннеле в Москве. Движение в районе аварии было затруднено в обе стороны. Водителей призвали учитывать ограничения при планировании поездки.

Ранее сообщалось о массовом ДТП, которое парализовало КАД.