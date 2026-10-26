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В России стартовали продажи гибридного кроссовера Umo 8

В России начались продажи кроссовера Umo 8 по цене от 5,7 млн рублей
EVM

В России начались продажи гибридного кроссовера Umo 8. Об этом сообщили в пресс-службе марки. Модель выпускает EVM на заводе «Москвич», а технологическим и дистрибутивным партнером выступает «Яндекс». Umo 8 предлагается в двух комплектациях: Max по цене от 5,69 млн рублей и Ultra от 6,19 млн рублей.

Кроссовер оснащен последовательной гибридной установкой REEV и системой полного привода. Автомобиль приводят в движение два электромотора, а бензиновый двигатель работает как генератор и поддерживает заряд батареи. Суммарная мощность установки составляет 340 л. с., запас хода достигает 867 км. Для расчета транспортного налога учитывается мощность двух электромоторов, которая равна 122 л. с.

Во все комплектации встроены технологии и сервисы «Яндекса», включая навигацию и ИИ-ассистент «Алиса». В версии Ultra навигационные подсказки выводятся на лобовое стекло через проекционный дисплей. Технология Home-to-Car позволяет дистанционно управлять некоторыми функциями автомобиля через «умные» колонки, например заранее прогреть салон зимой. В базовой комплектации Max есть система кругового обзора, электронные помощники водителя, мультимедийный экран диагональю 15,6 дюйма, панорамная крыша, подогрев и вентиляция всех сидений, а также массаж передних сидений.

В версии Ultra дополнительно доступны автоматическая парковка, отделка кожей наппа и замшей, интерактивные матричные фары, массаж сидений второго ряда, проекционный дисплей диагональю 27 дюймов и аудиосистема с 22 динамиками мощностью 1640 Вт. Предусмотрены антикоррозийная защита, подогрев руля, всех сидений, лобового стекла, форсунок омывателя и наружных зеркал.

Ранее сообщалось, что обновленный Geely Coolray поступил в продажу.

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