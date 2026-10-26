Видео: курьер заехал на скутере в люксовый бутик за сумкой Chanel

В Китае на видео попало, как курьер заехал на скутере в люксовый бутик

В Китае мужчина на скутере заехал в люксовый бутик, чтобы успеть купить сумку Chanel. Видео инцидента появилось в Telegram-канал «АВТО БАТЯ».

По данным источника, мужчина забыл о дне рождения девушки и так торопился с подарком, что заехал прямо в магазин. Сообщается, что в результате инцидента никто не пострадал.

25 октября на федеральной трассе Р-228 в Камышинском районе Волгоградской области произошла серьезная авария. Последствия ДТП запечатлены на фотографиях. Судя по снимкам, автомобили получили критические повреждения: передние части кузовов полностью раздроблены, стекла выбиты, а обломки разлетелись по проезжей части. По информации источника, в результате столкновения не выжили три человека.

До этого в Карелии легковая машина врезалась в грузовик. На место прибыли спасатели, которые ликвидировали последствия аварии. В результате происшествия травмы получили три человека, прибывшие медики доставили их в больницу. На фото с места столкновения видно, что машина серьезно разбита.

Ранее сообщалось, что видео попало, как кран рухнул на автомобили.