Россиянам перечислили причины поломки вариатора автомобиля

Вариатор (CVT) требует внимания при покупке подержанного автомобиля: его ресурс зависит не столько от пробега, сколько от стиля езды и обслуживания. О причинах быстрого выхода из строя вариатора рассказал эксперт журнала «За рулем» Илья Хлебушкин.

Первая — агрессивный стиль езды: резкие старты, пробуксовки и раскачка на бездорожье заставляют ремень или цепь проскальзывать по шкивам, в масле появляется металлическая стружка, которая забивает гидравлику.

Вторая — пренебрежение обслуживанием: многие считают вариатор необслуживаемым, тогда как масло нужно менять каждые 60–80 тыс. км, а в тяжелых условиях — каждые 40–50 тыс. Загрязненная жидкость выводит из строя редукционный клапан, давление падает, и ремень буксует.

Третья — перегрев: долгая езда на высокой скорости и толкание в пробках, когда ремень максимально изогнут и имеет минимальный контакт с одним из шкивов.

Четвертая — резкие остановки, например при ударе ведущими колесами в бордюр: ремень может проскользнуть и оставить задиры на конусах.

До этого сообщалось о недостатках подержанного Mitsubishi Lancer для россиян.

По словам Хлебушкина, наличие вариатора у машины с пробегом — не повод отказываться от покупки, но необходимо проверять масло, слушать коробку на холодную и обязательно кататься на прогретой. При малейших сомнениях лучше не рисковать — ремонт вариатора стоит как половина машины.

Ранее были названы 4 практичных кроссовера с пробегом за полмиллиона рублей.