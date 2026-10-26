Служебная «Газель» перевернулась в ДТП, пострадали 10 человека

В Кировской области пострадали 10 человек в ДТП со служебной «Газелью»

В Кировской области произошло ДТП с участием микроавтобуса и легкового автомобиля. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

По данным источника, авария случилась на 616-м километре трассы Р-243 в Слободском округе. Служебная «Газель» столкнулась с автомобилем Renault, а после этого перевернулась.

В результате происшествия два человека погибли, ещё восемь пострадали. На месте прибыли экстренные службы. Сообщается, что всех пострадавших госпитализировали. Об их состоянии ничего не сообщалось. Причины и обстоятельства аварии выясняются.

25 октября на федеральной трассе Р-228 в Камышинском районе Волгоградской области произошла серьезная авария. Последствия ДТП запечатлены на фотографиях. Судя по снимкам, автомобили получили критические повреждения: передние части кузовов полностью раздроблены, стекла выбиты, а обломки разлетелись по проезжей части. По информации источника, в результате столкновения не выжили три человека.

Ранее сообщалось, что автомобиль размозжило о фуру в Ленобласти, погиб человек.