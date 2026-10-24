ДВЖД: шесть человек погибли при столкновении поезда с микроавтобусом в ЕАО

В Еврейской автономной области поезд врезался в микроавтобус, выехавший на переезд. Об этом сообщила Дальневосточная железная дорога (ДВЖД) в Telegram-канале.

По ее данным, инцидент произошел в 19:02 по местному времени (12:02 мск) на перегоне Николаевка — Дежневка. Водитель микроавтобуса выехал на запрещающий сигнал перед приближающимся составом. Машинист применил экстренное торможение, но столкновения не удалось избежать.

В результате, по предварительным данным, погибли шесть пассажиров микроавтобуса. Еще один человек получил травмы различной степени тяжести, добавили в ДВЖД. На месте работают службы экстренной медицинской помощи.

«Пассажиры поезда и локомотивная бригада не пострадали. Схода подвижного состава нет. Через 37 минут после происшествия поезд продолжил движение по маршруту», — говорится в сообщении.

В сентябре в Алтайском крае на железнодорожном переезде между станциями Табуны и Славгород произошло столкновение тепловоза и легкового автомобиля. Авария случилась на регулируемом переезде — по предварительным данным, локомотив врезался в машину на полном ходу.

Ранее тепловоз протащил автомобиль на переезде в Новосибирской области.