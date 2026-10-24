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На Ставрополье мужчина вонзил арматуру в лобовое стекло машины, обидевшись на грубое слово

На Ставрополье мужчина пробил арматурой машину соседа из-за оскорбления родственника
ГУ МВД России по Ставропольскому краю

В Андроповском округе Ставропольского края местный житель пробил металлической треногой лобовое стекло автомобиля соседа. Об этом сообщается в Telegram-канале «Полиция Ставрополья».

«Как выяснилось, между двумя односельчанами возник конфликт из-за резкого высказывания в адрес родственника подозреваемого. Не сдержав обиду, гражданин металлической треногой разбил лобовое стекло иномарки оппонента», — отмечается в сообщении полиции.

На фото видно, что сваренная из уголков и трубы металлическая тренога осталась на месте происшествия. Найти и задержать 42-летнего подозреваемого полицейским помогли дружинники. Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном повреждении чужого имущества. Экспертиза оценила стоимость замены стекла в 50 тыс. рублей.

До этого сообщалось, что жительница Адыгеи бросила нож в машину и пробила лобовое стекло.

Ранее сообщалось, что женщина размазала свой фарш по лобовому стеклу водительницы из-за парковки.

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