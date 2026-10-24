Mash: девушка, сбившая толпу людей в Бурятии, была пьяна

Mash: девушка-водитель, въехавшая в толпу пешеходов в Бурятии, была пьяна

Девушка, сбившая за рулем ВАЗ-2115 пешеходов на зебре в Бурятии, находилась за рулем в состоянии опьянения, сообщает Telegram-канал Mash.

«Лихачка возвращалась домой пьяная на машине после тусовки с друзьями — на Ленинградском проспекте она не справилась с управлением и влетела в толпу людей», — утверждает Mash.

По его данным, 27-летняя водитель ВАЗа задержана. Пешеходы находятся в больнице в состоянии легкой и средней степени тяжести.

До этого Telegram-канал Baza сообщил об отказе тормозов как о причине ДТП. По его данным, водитель пыталась вырулить, но машину занесло.

ДТП произошло в Северобайкальске утром в субботу и попало на видео.

Ранее на видео попало, как калининградец чудом выжил в ДТП с фурой.