Видео: автомобиль врезался в бетонный блок и взлетел как на трамплине в Новосибирске

В Новосибирске автомобиль протаранил бетонный блок, повис на нем и попал на видео

В Новосибирске водитель Toyota на большой скорости врезался в бетонный блок и подлетел на нем, как на трамплине. Об этом сообщает Telegram-канал ACT-54 Black и публикует видеозапись инцидента.

«На кадрах с моментом ДТП видно, что подкапотное пространство автомобиля задымилось. На место оперативно прибыли сотрудники ДПС», — отмечается в публикации.

Также на видеозаписи видно, что в момент столкновения передняя часть автомобиля влетела на блок, затем автомобиль уткнулся капотом в землю и остался висеть на днище. Помимо полицейских, на место ДТП приехала бригада скорой помощи и коммунальщики. О причинах аварии не сообщается. Препятствие на дороге отделяло проезжую часть от пустыря.

До этого последние секунды перед наездом машины на толпу в Бурятии попали на видео. Наезд автомобиля на группу пешеходов на зебре произошел недалеко от вокзала в Северобайкальске.

Ранее сообщалось, что последние секунды жизни пешехода в Казани попали на видео.