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Названа предварительная причина наезда автомобиля на толпу в Бурятии

Baza: у автомобиля, въехавшего в толпу в Бурятии, могли отказать тормоза
Telegram-канал «112»

Отказ тормозов мог стать причиной ДТП в Бурятии, где 27-летняя женщина за рулем въехала в толпу пешеходов. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«Отказавшие тормоза стали причиной страшной аварии в Бурятии. Как стало известно «Базе», девушка за рулём ВАЗа пыталась вырулить, но машина не слушалась, и её занесло прямо в пешеходов», — отмечается в публикации.

После случившегося водительницу направили на медосвидетельствование. Пострадавшие пешеходы госпитализированы.

ДТП произошло утром в субботу в Северобайкальске (Бурятия) в районе вокзала. Автомобиль ВАЗ-2115 врезался в толпу пешеходов, которые переходили улицу по зебре. Момент наезда попал на видео. По информации полиции, травмы получили три человека.

Ранее сообщалось, что автомобиль влетел в толпу в Ульяновске.

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