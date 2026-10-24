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Немецкий автогигант планирует сократить 12 тысяч рабочих мест

Bild: Volkswagen намерен сократить еще 12 тысяч рабочих мест к 2030 году
DPA/Picture Alliance/Reuters

Немецкий автоконцерн Volkswagen (VW) намерен сократить еще до 12 тысяч рабочих мест. Об этом пишет газета Bild.

Меры станут дополнением к уже утвержденной программе оптимизации штата, в рамках которой планируется сократить более 35 тысяч сотрудников. Руководство автогиганта рассчитывает провести оптимизацию социально приемлемым способом, исключающим прямые принудительные увольнения.

В то же время профсоюз работников металлообрабатывающей промышленности IG Metall категорически отверг данную инициативу и угрожает забастовками сразу после Нового года. Профсоюз обвиняет руководство в стремлении урезать еще больше рабочих мест вместо выполнения обещаний по сохранению занятости.

До этого глава Volkswagen Оливер Блюме подтвердил курс на жесткую экономию и планы по сокращению 50 тыс. сотрудников к 2030 году. Концерн также намерен сократить производство на европейских заводах еще на 500 тыс. автомобилей в дополнение к уже реализуемому сокращению на 1 млн машин к 2028 году.

Ранее стало известно, почему у россиян пропал интерес к новым автомобилям.

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