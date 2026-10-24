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Последние секунды перед наездом машины на толпу в Бурятии попали на видео

В Бурятии на видео попало, как женщина въехала в толпу людей, пострадали трое

В Бурятии женщина за рулем автомобиля сбила группу пешеходов, переходивших улицу по зебре. Видеозапись с моментом наезда опубликовал Telegram-канал «112».

«Инцидент произошёл утром в Северобайкальске. 27-летняя водитель автомобиля ВАЗ ехала в сторону вокзала. У пешеходного перехода она не справилась с управлением и наехала на людей», — отмечается в публикации.

Пострадавшие доставлены в больницу с травмами. По информации республиканского МВД, в аварии пострадали пешеходы 1976, 1989 и 1990 годов рождения.

На кадрах с моментом аварии видно, что автомобиль на большой скорости двигался боком в заносе. В этот момент по зебре шли четверо пешеходов. Двух из них автомобиль придавил к низкому металлическому забору, отделяющему от тротуара зеленые насаждения.

Ранее сообщалось, что последние секунды жизни пешехода в Казани попали на видео.

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