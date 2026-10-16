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BMW приостановила прием заявлений на увольнение из-за перегрузки системы

BMW приостановила прием заявок на увольнение с компенсацией
Павел Бедняков/РИА Новости

Немецкий автопроизводитель BMW запустил программу добровольного увольнения на фоне планов сократить до восьми тысяч рабочих мест по всему миру, в основном в Германии, однако столкнулся со сбоем на внутреннем портале для сотрудников из-за большого числа желающих уволиться. Об этом пишет Bild.

По данным издания, из-за ажиотажа BMW пришлось временно приостановить акцию. Теперь необходимо обработать полученные заявки.

Размер выплат тем работникам, которые уйдут сами, зависит от зарплаты, возраста и стажа.

«Сотрудники с большим стажем могут рассчитывать примерно на €50 тысяч за каждый год работы. Те, кто проработал в компании 12 лет, могут получить €600 тысяч», — говорится в материале.

По данным источников, на сокращение рабочих мест в 2026 году зарезервирован один миллиард евро. Еще больше средств планируется потратить в следующем. При этом в руководстве BMW уверены, что эти расходы окупятся и с 2028 года позволят компании экономить около миллиарда евро ежегодно.

1 октября немецкий автоконцерн объявил о реструктуризации, в рамках которой планирует сократить примерно пятую часть руководящих должностей к середине 2027 года. Главным инструментом оптимизации управления BMW называет внедрение искусственного интеллекта.

Ранее сообщалось, что европейский автопром ушел из России, а теперь побежал из Евросоюза.

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