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Девушку избили в троллейбусе в Новосибирске из-за конфликта за место

В Новосибирске девушку избили в троллейбусе после требования уступить место

В Новосибирске, по словам подписчика Telegram-канала «АСТ-54 Black», в троллейбусе избили 19-летнюю девушку. Инцидент произошел на остановке «Коммунстроевская» на улице Кирова.

Как рассказал очевидец, девушка села в троллейбус, где были свободные места. Вскоре к ней подошли несколько человек и начали оскорблять ее, требуя освободить место. Когда девушка достала телефон, чтобы снять происходящее, ее ударили кулаком в нос, расцарапали руки и лоб, а также сломали дорогие очки для зрения. В салоне нашелся мужчина, который заступился за пострадавшую.

Девушка вышла на остановке «Октябрьский универмаг», нападавшие выбежали следом за ней. Однако она успела вернуться в троллейбус, а водитель закрыл двери.

По информации подписчика, заявление в полицию уже написано. По словам близких, девушка весь день находилась в шоке.

До этого сообщалось, что в жесткой драке из-за парковочного места мужчина ударил девушку по лицу.

Ранее сообщалось, что пьяный турист разгромил троллейбус в Петербурге и убегал от полиции.

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