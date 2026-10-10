В России рухнули продажи автомобилей BYD

Продажи автомобилей BYD в России упали на 28% за девять месяцев

По данным главы аналитического агентства «Автостат» Сергея Целикова, за девять месяцев 2026 года в России на учет встали 1022 новых автомобиля BYD. Это на 28% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, когда было зарегистрировано 1416 машин. В сентябре российские регистрации BYD сократились на 4,2% — до 276 единиц.

Самая популярная модель марки в России — компактный электрический кроссовер BYD Yuan, на который приходится четверть спроса. В целом модельная линейка BYD состоит из большого числа электрокаров и гибридов.

Официально компания BYD в России не представлена. Поставки автомобилей осуществляются по схемам альтернативного импорта.

До этого стало известно, что Mazda поставила рекорд по продажам автомобилей в России.

Ранее сообщалось, что шансы на рекорд продаж увеличились из-за роста спроса на новые Lamborghini в России.