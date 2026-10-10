В новосибирском троллейбусе пассажиры устроили массовую драку

В новосибирском троллейбусе после попытки обокрасть пенсионерку произошла драка

В Новосибирске в троллейбусе №8 вечером в пятницу произошел конфликт, переросший в драку. Об этом сообщает Telegram-канал «АСТ-54 Black».

Инцидент случился в транспорте, следовавшем по улице Кирова в сторону Выборной. По словам очевидцев, несколько человек пытались обокрасть пенсионерку, однако другие пассажиры вмешались. Во время потасовки кто-то применил перцовый баллончик.

Официальной информации о происшествии, пострадавших и задержанных пока не поступало.

До этого сообщалось, что голый мужчина с баллончиком остановил массовую драку из-за парковочного места.

Ранее сообщалось, что мужчина с топором пытался влезть в чужой кроссовер в Новосибирске.