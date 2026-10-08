Видео: грузовик разорвало в массовом ДТП с шестью машинами

В Армавире на видео попали последствия массового ДТП с шестью автомобилями

В Армавире на федеральной трассе «Кавказ» произошла массовая авария с участием шести автомобилей. Об этом сообщил канал «Полиция Кубани» в мессенджере «Макс».

Последствия ДТП попали на видео. На кадрах видно, что один из грузовиков получил серьезные повреждения. У него полностью смята кабина, оторваны колеса и прицеп. Также заметно, что груз вывалился на дорогу и заполнил практически все пространство.

По данным источника, инцидент произошел рано утром. По предварительным данным, 34-летний водитель «МАЗа» с полуприцепом Schmitz не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с ехавшим впереди грузовиком Scania.

После удара «МАЗ» наехал на металлическое ограждение, из-за чего на дорогу выпали металлические трубы. В них последовательно врезались «ГАЗ», Volkswagen Caddy, Lada Kalina и Volkswagen Polo.

В результате ДТП пассажир «МАЗа» получил травмы и был госпитализирован. В настоящий момент обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее сообщалось, что фура снесла ограждение и повисла на мосту под Екатеринбургом.