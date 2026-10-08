Размер шрифта
Новости Спорт
15 000 ₽
Реклама 18+
ООО «ФОНКОР», ИНН: 7726752148 erid: 2RanymdFVoy
Участие в азартных играх
может привести к возникновению
зависимости от азартных игр
Выйти
Нобелевская премия — 2026
Автомобили

Видео: грузовик разорвало в массовом ДТП с шестью машинами

В Армавире на видео попали последствия массового ДТП с шестью автомобилями

В Армавире на федеральной трассе «Кавказ» произошла массовая авария с участием шести автомобилей. Об этом сообщил канал «Полиция Кубани» в мессенджере «Макс».

Последствия ДТП попали на видео. На кадрах видно, что один из грузовиков получил серьезные повреждения. У него полностью смята кабина, оторваны колеса и прицеп. Также заметно, что груз вывалился на дорогу и заполнил практически все пространство.

По данным источника, инцидент произошел рано утром. По предварительным данным, 34-летний водитель «МАЗа» с полуприцепом Schmitz не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с ехавшим впереди грузовиком Scania.

После удара «МАЗ» наехал на металлическое ограждение, из-за чего на дорогу выпали металлические трубы. В них последовательно врезались «ГАЗ», Volkswagen Caddy, Lada Kalina и Volkswagen Polo.

В результате ДТП пассажир «МАЗа» получил травмы и был госпитализирован. В настоящий момент обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее сообщалось, что фура снесла ограждение и повисла на мосту под Екатеринбургом.

Комментарии
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!