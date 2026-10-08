Размер шрифта
Новости Спорт
15 000 ₽
Реклама 18+
ООО «ФОНКОР», ИНН: 7726752148 erid: 2RanymdFVoy
Участие в азартных играх
может привести к возникновению
зависимости от азартных игр
Выйти
Нобелевская премия — 2026
Автомобили

Появилось видео момента жесткого ДТП, парализовавшего МКАД

В Москве на видео попал момент ДТП, парализовавшего МКАД

В Москве на внешней стороне 106 км МКАД (перед съездом №105В) произошло ДТП. Об этом сообщил столичный Дептранс.

Момент аварии попал на видео. На кадрах видно, что в общем потоке автомобилей темная машина на крайней правой полосе начинает тормозить и поворачивать направо. В этот момент в нее врезается светлый автомобиль. От удара черная машина начинает раскручиваться и ударяется в табло.

В настоящий момент о пострадавших никакой информации не поступало. Причины и обстоятельства ДТП выясняются.

Накануне стало известно, что это ДТП затруднило движение на 4 км в районе аварии. В Дептрансе водителям посоветовали искать пути объезда проблемного участка дороги.

До этого в Москве на СВХ три человека пострадали в массовой аварии. После сильного удара трассу залило бензином и антифризом, а трое пострадавших оказались заблокированы в искореженном металле.

Ранее стало известно о попадании на видео момента жесткого ДТП с семью автомобилями на МКАД в Москве.

Комментарии
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!