Появилось видео момента жесткого ДТП, парализовавшего МКАД

В Москве на внешней стороне 106 км МКАД (перед съездом №105В) произошло ДТП. Об этом сообщил столичный Дептранс.

Момент аварии попал на видео. На кадрах видно, что в общем потоке автомобилей темная машина на крайней правой полосе начинает тормозить и поворачивать направо. В этот момент в нее врезается светлый автомобиль. От удара черная машина начинает раскручиваться и ударяется в табло.

В настоящий момент о пострадавших никакой информации не поступало. Причины и обстоятельства ДТП выясняются.

Накануне стало известно, что это ДТП затруднило движение на 4 км в районе аварии. В Дептрансе водителям посоветовали искать пути объезда проблемного участка дороги.

До этого в Москве на СВХ три человека пострадали в массовой аварии. После сильного удара трассу залило бензином и антифризом, а трое пострадавших оказались заблокированы в искореженном металле.

Ранее стало известно о попадании на видео момента жесткого ДТП с семью автомобилями на МКАД в Москве.