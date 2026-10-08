Подполковник полиции сбила ребенка на пешеходном переходе в Армавире

В Армавире подполковник полиции Екатерина Жиляева сбила 13-летнего мальчика на пешеходном переходе. Об этом сообщает Kub Mash.

По данным Telegram-канала, От удара ребенка отбросило на лобовое стекло, после чего он упал на дорогу. Пострадавшего госпитализировали с сотрясением мозга и травмой ноги.

В момент аварии Жиляева, по данным канала, находилась при исполнении. Мать пострадавшего мальчика Кристина утверждает, что полицейская вину не признает, на связь с семьей не выходит и помощи не оказывает. Протокол о ДТП женщине также не выдали. Теперь она намерена добиваться объективного разбирательства самостоятельно.

До этого в Москве на СВХ три человека пострадали в массовой аварии. После сильного удара трассу залило бензином и антифризом, а трое пострадавших оказались заблокированы в искореженном металле. Чтобы извлечь раненых, спасателям МЧС пришлось срезать крыши автомобилей гидравлическим инструментом. На месте развернули оперативный штаб, работают реанимационные бригады, пожарные расчеты и сотрудники ГИБДД.

Ранее сообщалось, что россиянин с пробитой головой очнулся на трассе.