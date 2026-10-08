У Omoda на ходу оторвалась задняя ось вместе с колесами

В Малайзии у автомобиля на ходу оторвалась задняя ось вместе с колесами

В Малайзии произошел инцидент с кроссовером Chery Omoda 5: во время движения у автомобиля оторвалась задняя ось вместе с колесами. Об этом сообщило издание AsiaOne.

По словам очевидцев, машина ни с чем не столкнулась — задняя ось просто отделилась от кузова на ходу. Как сообщается, водитель в результате происшествия не пострадал.

Отмечается, что это уже второй подобный случай. В 2024 году компания Chery отозвала 600 автомобилей из-за проблем со сварными соединениями задней оси. Причину новой поломки пока не установили.

До этого в Петербурге на набережной Лейтенанта Шмидта столкнулись Hyundai и Omoda. В результате происшествия автомобилям оторвало крыши. По данным источника, водители не уступили друг другу дорогу, из-за чего кроссовер несколько раз перевернулся. Оба водителя получили травмы, их извлекали из машин с помощью специального оборудования.

Ранее сообщалось, толпа водителей голыми руками подняла машину с девушкой и попала на видео.