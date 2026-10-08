Автоюрист Соловьева назвала штрафы за рекламу на машине

Автоюрист Соловьева предупредила о штрафах до 1 млн рублей за рекламу на машине

Размещение рекламы на автомобиле регулируется сразу несколькими законами, и ответственность зависит от того, как именно владелец использует транспортное средство. Об этом «Ленте.ру» рассказала автоюрист Катерина Соловьева.

«Если мы говорим о рекламе, то нужно разделить звуковую, цветографическую и интерактивную рекламу на самих транспортных средствах. Когда мы говорим о требованиях, мы здесь предусматриваем сразу ряд законов и подзаконных актов», — сказала эксперт.

Главное ограничение касается безопасности: по статье 20 Закона о рекламе информация на машине не должна мешать обзору водителю и другим участникам движения. Также запрещено размещать рекламу на автомобилях спецслужб — ГАИ, скорой помощи, МВД и МЧС.

За нарушение предусмотрена ответственность по статье 14.38 КоАП РФ. Штрафы для граждан составляют от 2 до 5 тыс. рублей, для должностных лиц — от 30 до 50 тыс., для юридических — до 1 млн рублей.

Отдельный нюанс — изменение цвета кузова. Если рекламное покрытие перекрывает основной цвет, указанный в СТС и ПТС, это может стать основанием для претензий. Кроме того, нельзя использовать автомобиль преимущественно как передвижную рекламную конструкцию — например, надолго оставлять машину с рекламой на одном месте.

Соловьева добавила, что за размещение запрещенной символики или лозунгов грозит штраф от 1 до 2 тыс. рублей с конфискацией либо административный арест до 15 суток.

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