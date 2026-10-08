Размер шрифта
Новости Спорт
15 000 ₽
Реклама 18+
ООО «ФОНКОР», ИНН: 7726752148 erid: 2RanymdFVoy
Участие в азартных играх
может привести к возникновению
зависимости от азартных игр
Выйти
Нобелевская премия — 2026
Автомобили

Автоюрист Соловьева назвала штрафы за рекламу на машине

Автоюрист Соловьева предупредила о штрафах до 1 млн рублей за рекламу на машине
Shutterstock/FOTODOM

Размещение рекламы на автомобиле регулируется сразу несколькими законами, и ответственность зависит от того, как именно владелец использует транспортное средство. Об этом «Ленте.ру» рассказала автоюрист Катерина Соловьева.

«Если мы говорим о рекламе, то нужно разделить звуковую, цветографическую и интерактивную рекламу на самих транспортных средствах. Когда мы говорим о требованиях, мы здесь предусматриваем сразу ряд законов и подзаконных актов», — сказала эксперт.

Главное ограничение касается безопасности: по статье 20 Закона о рекламе информация на машине не должна мешать обзору водителю и другим участникам движения. Также запрещено размещать рекламу на автомобилях спецслужб — ГАИ, скорой помощи, МВД и МЧС.

За нарушение предусмотрена ответственность по статье 14.38 КоАП РФ. Штрафы для граждан составляют от 2 до 5 тыс. рублей, для должностных лиц — от 30 до 50 тыс., для юридических — до 1 млн рублей.

Отдельный нюанс — изменение цвета кузова. Если рекламное покрытие перекрывает основной цвет, указанный в СТС и ПТС, это может стать основанием для претензий. Кроме того, нельзя использовать автомобиль преимущественно как передвижную рекламную конструкцию — например, надолго оставлять машину с рекламой на одном месте.

Соловьева добавила, что за размещение запрещенной символики или лозунгов грозит штраф от 1 до 2 тыс. рублей с конфискацией либо административный арест до 15 суток.

Ранее водителей предупредили о трех ошибках при самостоятельном оформлении ОСАГО на месте ДТП.

Комментарии
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!