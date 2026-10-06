Geely анонсировала новые модели для России

Geely привезет две новые модели в Россию, но локализовать производство не планирует

Geely продолжит поставлять в Россию новые автомобили, но организовывать их производство внутри страны не собирается. Об этом на форуме CarX 2026 рассказал заместитель генерального директора Geely Motors в России Алексей Марков, сообщают «Известия».

По его словам, в ноябре—декабре россиянам покажут две новинки. Зимой к ним добавится полноприводная гибридная модель, а на следующий год запланированы новые автомобили. Марков отметил, что обновление линейки идет постоянно: одни модели уходят, другие занимают их место. Пример — Coolray, который вернулся на российский рынок после ухода.

Компания также намерена возвращать клиентов в сегментах, потерянных из-за смены модельного ряда.

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