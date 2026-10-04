Перепутал машины: женщина нашла в своем авто мужчину с бутылкой мочи в Анапе

В Анапе женщина сняла на видео чужого мужчину, поселившегося в ее машине

Жительница Анапы сняла на видео мужчину, который переночевал в ее машине и оставил в салоне бутылку с мочой. Об этом сообщает Telegram-канал «Краснодар. Новости юга».

«В Анапе девушка открыла авто, а там «сюрприз» в виде взрослого мужика. Он обматерил владелицу машины и ушел», — отмечается в публикации.

Автовладелица утром заметила, что ее автомобиль шевелится. Она вышла во двор и обнаружила на заднем сиденье постороннего мужчину. Он отказался пояснить, как он оказался в автомобиле, и ушел.

Позднее мужчина извинился перед автовладелицей, уточняет Telegram-канал «Осторожно, новости». Он заявил, что владеет точно такой же машиной и думал, что находится в своем автомобиле.

До этого на видео попало ДТП с пожаром на Калужском шоссе в Москве. Очевидцы сняли на видео автомобиль Opel, стоящий поперек дороги. Его моторный отсек охватило пламя.

Ранее москвич с разбегу прыгнул на автомобиль с сотрудниками ГИБДД и попал на видео.