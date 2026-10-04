Последние секунды перед поджогом BMW в Подмосковье попали на видео

В Подмосковье злоумышленники подожгли BMW и выложили видео в Сеть

В подмосковном Мисайлово на улице Современников неизвестные подожгли автомобиль BMW, припаркованный во дворе многоквартирного дома. Об этом сообщает Telegram-канал «Рен-ТВ».

«Двое молодых людей приехали к месту на такси. Они вышли возле отделения банка, подошли к припаркованной машине, облили капот жидкостью и устроили поджог», — отмечается в публикации.

Позднее в Сети появилось видео, снятое, вероятно, самими злоумышленниками. На кадрах, опубликованных Telegram-каналом «Мисайлово Live», видно, что неизвестные люди обильно полили капот BMW горючей жидкостью и поднесли к машине спичку, после чего она вспыхнула.

«В личные сообщения нашего канала подписчик прислал видео, которое, по его словам, было снято от лица людей, причастных к поджогу. На записи слышны изменённые голоса», — отмечается в публикации.

Ранее появилось видео с грузовиком, который залил битумом BMW на МКАД.