Видео: козел забодал Toyota Camry в горах Дагестана, потому что ему посигналили

В Дагестане козел боднул Toyota Camry в ответ на сигнал и попал на видео

В Дагестане козел, пасшийся вместе с отарой овец, боднул автомобиль из-за звукового сигнала. Об этом сообщает Telegram-канал «Блог Дагестана» и публикует видеозапись инцидента.

На кадрах, снятых из салона автомобиля, видно, что машина была вынуждена остановиться из-за стада животных на проезжей части. Водитель попытался отпугнуть их звуковым сигналом, в ответ на это козел сильно ударил рогами водительскую дверь.

«Вот что стало с дверью, посмотрите. Вон тот козел, который там, взял и сделал нам такое. Испортил дверь», — рассказал на видео водитель машины.

От удара рогами на левой передней двери белой Toyota Camry образовались глубокие вмятины.

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