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Водитель устроил ДТП с автобусом и наехал на двух гаишников в Ярославле

В Ярославле водитель наехал на двух инспекторов ДПС при задержании
Telegram-канал «Жесть Ярославль»

В Ярославле нетрезвый водитель травмировал двух инспекторов ДПС при задержании. Об этом сообщается на сайте областного управления МВД.

Инцидент произошел на Тутаевском шоссе. Граждане сообщили в полицию о водителе ВАЗ-2115 с признаками опьянения. Увидев инспекторов, водитель попытался уехать, но его догнали и остановили.

«Во время задержания водитель внезапно начал движение задним ходом с успевшим ухватиться за водительскую дверь инспектором ДПС, произошло столкновение с проезжающим автобусом, вследствие чего правоохранитель получил травмы. После этого нарушитель начал движение вперед и произвел наезд на ногу второго инспектора», — отмечается в сообщении.

На кадрах с места происшествия, опубликованных Telegram-каналом «Жесть Ярославль», виден инспектор ДПС, лежащий на асфальте перед автобусом. У автобуса при этом разбито лобовое стекло.

В УМВД по Ярославской области уточнили, что один из инспекторов госпитализирован, второй лечится амбулаторно. Водителя удалось задержать при участии второго наряда ДПС. На него составлено 6 административных протоколов, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что погоня со стрельбой на улицах Петербурга попала на видео.

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