Видео: пьяный водитель улетел в реку, уходя от погони с гаишниками

В Алтайском крае на видео попало, как водитель уходил от погони и улетел в реку

В селе Залесово Алтайского края пьяный 19-летний водитель без прав устроил погоню с ДПС и опрокинулся в реку. Об этом сообщил Telegram-канал «Инцидент Барнаул».

По данным источника, сотрудники Госавтоинспекции потребовали остановиться, однако молодой человек прибавил скорость. Уходя от погони, он врезался в мотоцикл и продолжил движение, после чего съехал в реку, где автомобиль перевернулся. Полицейские помогли выбраться водителю и пассажирам.

Выяснилось, что за рулем находился 19-летний молодой человек в состоянии алкогольного опьянения и без водительских прав. На него составили шесть протоколов, суд назначил 13 суток административного ареста, а машину поместили на спецстоянку.

Мотоциклом управлял 17-летний подросток. На место ДТП приехал экипаж скорой помощи. Медики осмотрели пострадавших, госпитализация не потребовалась. На подростка и его мать также составили протоколы, а мотоцикл изъяли.

Ранее сообщалось, что гаишники открыли стрельбу при погоне за подростком на «Москвиче».