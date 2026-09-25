Горящий мусор засыпал Варшавское шоссе в Москве

В Москве мусоровоз вывалил горящий мусор на проезжую часть Варшавского шоссе. Об этом сообщает Telegram-канал «На МКАДе ДТП Москва».

«Варшавское шоссе возле ТЦ Аэробус», — отмечается в публикации.

На кадрах с места происшествия виден ворох мусора, охваченный пламенем, который водитель вывалил прямо на асфальт — вероятно, чтобы огонь не перекинулся на сам грузовик. Рядом находятся несколько человек с огнетушителем. О причинах возгорания не сообщается.

До этого сообщалось о возгорании «Газели» на дублере Ярославского шоссе. Появилось видео инцидента.

Также появилось видео последствий жесткой аварии на МКАД в Москве.

Ранее появилось видео вспыхнувшей «Газели» на дублере Ярославского шоссе.