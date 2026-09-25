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Автомобили

Машины россиян, ввезенные через Киргизию, начали заявлять в угон

Baza: ввезенные через Киргизию в РФ автомобили начали объявлять в розыск
Global Look Press

Автомобили, ввезенные россиянами и поставленные на учет в РФ, начали объявлять в розыск предыдущие промежуточные владельцы в Киргизии. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«По данным «Базы», схема выглядит так: автомобиль приобретают и оформляют в Кыргызстане, затем продают гражданину России. Покупатель получает договор, платит деньги, перегоняет машину в РФ и регистрирует её. Однако спустя некоторое время прежний владелец может заявить об угоне — после чего автомобиль изымают у добросовестного покупателя», — отмечается в публикации.

Один из таких случаев произошел с внедорожником Lexus GX 460, который изъяли у конечного покупателя по заявлению об угоне от промежуточного владельца. Еще один кроссовер, BMW X6 M, стал предметом судебного спора. Купленный в Бишкеке автомобиль был объявлен в розыск уже после совершения сделки. Российский суд в итоге стал на сторону российского владельца машины и признал его добросовестным приобретателем, указывает Baza.

Ранее сообщалось, что доля китайских автомобилей в структуре угонов выросла с 1% до 27%.

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