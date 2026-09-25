Запасы автомобилей Knewstar закончились в России

Дилеры автомобильного бренда Knewstar, созданного для российского рынка два года назад, распродали запасы единственной модели — кроссовера Knewstar 001, и поставок новых машин не ожидается. Об этом сообщают «Китайские автомобили» со ссылкой на опрошенных сотрудников дилерских центров.

«Вы правы, допродаем то, что не успели реализовать до сих пор. Ожидать новых партий машин и уж тем более каких-либо новинок не приходится. Насколько нам известно, китайский завод, выпускавший данную модель, переориентировался на выпуск электромобилей, — приводится в публикации ответ менеджера дилерского центра Knewstar в Белгороде о том, будут ли новые поставки машин.

В автосалоне Knewstar в Москве изданию рассказали, что Knewstar 001 cснят с производства вместе с «донорским» Geely Tugella и поставок больше не будет. В основном дилеры распродают демонстрационные автомобили, а новые машины есть только в некоторых дилерских центрах в единичных экземплярах, уточняют «Китайские автомобили».

О выходе бренда Knewstar на российский рынок подробно писала «Газета.Ru».

До этого стало известно, что продажи Knewstar в России сократились до семи машин в месяц.

Ранее сообщалось, что новые автомобили Livan исчезли из салонов в России.